Vor den Augen seiner Frau: Wanderer aus Deutschland stürzt ab – schwer verletzt

Ein Deutscher ist bei einer Wanderung in Tirol abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wanderte der 66-Jährige aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen am Montag gemeinsam mit seiner Ehefrau am Penken.

Mit der Penkenbahn fuhr das Paar nach oben. Von dort liefen sie nach Astegg und nahmen den markierten Wanderweg Nummer 21 über das Astegger Tal nach Schwendau.

Deutscher Wanderer stürzt in Tirol – und verletzt sich schwer

Laut Polizeibericht befanden sich die beiden Wanderer aus Deutschland etwa 150 Höhenmeter über der Ortschaft Burgstall, als der 66-jährige Mann gegen 16.10 Uhr stürzte. Warum der Mann zu Fall kam, ist nach aktuellem Ermittlungsstand unklar.

Der Wanderer fiel über steiles Gelände in die Tiefe, in Richtung des unterhalb verlaufenden Sotleckenbaches – und wurde nach Polizeiangaben von einem Gebüsch gebremst. Anschließend blieb er schwer verletzt liegen.

Gebüsch bremst abstürzenden Wanderer in Tirol

Seine Ehegattin reagierte schnell und setzte einen Notruf ab. Nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle flogen die Einsatzkräfte den verletzten 66-Jährigen in die Klinik nach Kufstein.

Insgesamt waren zwölf Bergretter aus Mayrhofen, der Notarzthubschrauber „Heli 3“ sowie zwei Polizisten der Alpinen Einsatzgruppe Schwaz im Einsatz.

