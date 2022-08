Wanderer bei Tour von der Nilljochhütte am Wallhorn schwer verletzt

Bei einem Bergunfall auf einer Tour von der Nilljochhütte in Tirol wurde ein 51-jähriger Wanderer schwer verletzt.

25.08.2022 | Stand: 21:23 Uhr

Bei einem Bergunfall am Wallhorn in Tirol wurde ein 51-jähriger Wanderer schwer verletzt. Der Mann startete laut Polizei am Mittwoch gegen 17 Uhr alleine an der Nilljochhütte und wanderte über den markierten Steig in Richtung Parkplatz der Bodenalm im Gemeindegebiet von Prägraten am Großvenediger.

Bergunfall am Wallhorn: Wanderer schwer verletzt

Auf einer Seehöhe von 1725 stürzte der 51-Jährige aus bislang unbekannter Ursache über teils senkrecht abfallendes Gelände etwa 35 Meter in die Tiefe. Dabei zog er sich schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers zu. Der Mann konnte selbstständig einen Notruf absetzen.

Die Bergrettung Prägraten rückte mit 18 Einsatzkräften und einem Notarzt aus. In teils schwierigem Gelände konnten sie den Verunfallten finden und notärztlich versorgen. Nach einer aufwändigen Bergung brachten die Retter den Mann in ein Krankenhaus.

