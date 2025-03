Zwei der besten Restaurants Österreichs liegen ganz in der Nähe des Allgäus

Die Community des renommierten Genuss-Magazins Falstaff hat wieder abgestimmt: In Österreich wurden die besten Restaurants 2025 gekürt. Selbstzahlende Gäste hatten die Möglichkeit, Köchinnen und Köche des Landes zu bewerten.

Von Wien, bis über die Steiermark bis hin zum Burgenland - das Fachmagazin zeichnet die Besten der Besten aus. Zwei davon sind gar nicht so weit weg vom Allgäu: in der kleinen Gemeinde Lech in Vorarlberg.

Wer sich also beispielsweise nach einem actionreichen Wintersporttag am Arlberg den Abend mit besonderem Essen ausklingen lassen möchte oder auf Erholungsurlaub in Vorarlberg ist, kann dort kulinarische Vielfalt erleben. Ganz im Sinne des Wortes: „ausgezeichnet“.

Die besten Restaurants Österreichs: Nur wenige Stunden Fahrt vom Allgäu

Griggeler Stuba im Burg Vital Resort

Das mit zwei Michelinsternchen ausgezeichnete Restaurant mit dem Küchenchef Sebastian Jakob bietet auf 1700 Meter Höhe neben seiner Weinauswahl auch das Menü „Griggeler Experience“. Es beinhalte sowohl Produkte aus der Region wie Wild vom Arlberg, als auch von fern wie den Balfegó-Thunfisch aus dem Mittelmeer.

Die Speisekarte habe einen leicht südostasiatischen Touch: „alpin-asiatisch“, wie der Küchenchef es beschreibt. Von Taschenkrebs, Wachtel, Languste oder Lachsforelle - mit Karotten sollen Geschmackserlebnisse dieser Art im Ski-Hotel der Familie Lucian für Gäste zubereitet werden.

So fielen die Bewertungen für „Griggeler Stuba“ über Falstaff aus: insgesamt 98 von 100

Essen: 49/50

Wein: 20/20

Service: 19/20

Ambiente: 10/10

Was kostet ein Abend im Griggeler Stuba in Lech?

Bei der „Griggeler Experience“ kommt man nicht nur im geschmacklichen Sinne auf seine Kosten. Pro Person liegt der Preis bei 285 Euro. Und wer einen Tisch reservieren möchte, sollte genau auf die Saison achten, in der aktuellen Wintersaison sind Samstag und Sonntag die Ruhetage, ab Juli in der Sommersaison sind diese am Sonntag, Montag und Dienstag. Eine Tischreservierung ist immer erforderlich.

Rote Wand Chef‘s Table im Gourmet Hotel

Als einstiger Koch für erstklassige Restaurants wie dem Geranium in Kopenhagen, im Eleven Madison Park in New York und im Wiener Steirereck bietet Julian Steiger seine Kreationen nun in der Vorarlberger Gemeinde Lech an. Das Restaurant ist ebenfalls mit zwei Michelinsternchen ausgezeichnet.

In einem ehemaligen Zuger Schulhaus können sich die Besucherinnen und Besucher ein Bild von dem angebotenen 20-Gänge-Menü machen. Hier mischen sich Traditionen mit den eigenen Variationen des Küchenchefs. Die Küche biete überwiegend regionale Produkte und komme mit Wein und Getränken zu jedem Gang, wie die Restaurantbetreiber es beschreiben.

So fielen die Bewertungen für „Rote Wand Chef‘s Table“ über Falstaff aus: insgesamt 98 von 100

Essen: 49/50

Wein: 19/20

Service: 20/20

Ambiente: 10/10

Was kostet ein Abend im Rote Wand Chef‘s Table in Lech?

Ohne Wein- und Getränkebegleitung liegt der Menüpreis bei 225 Euro pro Person und gehört damit ebenfalls zu einer gehobenen Preiskategorie. Ruhetage sind der Montag und Dienstag.

Wie weit haben es die Allgäuer?

Nach einer langen Wanderung ist für den ein oder die andere eine Einkehr in einem guten Lokal so üblich. Von Oberstdorf im Oberallgäu aus braucht es Fußweg rund 10 Stunden bis zur der kleinen österreichischen Gemeinde am Arlberg. Womöglich könnte da ein Zwischenstopp mit Essen früher nötig sein, aber wer sich den Hunger aufheben möchte, kann sich nach Fallstaff Empfehlung im Griggeler Stuba oder beim Rote Wand Chef‘s Table selbst überzeugen.