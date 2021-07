Betrunkene baut Unfall mit fast zwei Promille Alkohol

Zu tief ins Glas geschaut hatte eine 39-Jährige, die einen Unfall am Montagabend in Dornbirn (Vorarlberg) verursacht hat. Ein anderer Fahrer hatt Glück.

13.07.2021 | Stand: 08:47 Uhr

Fast zwei Promille Alkohol hatte eine Autofahrerin intus, die einen Verkehrsunfall am Montagabend in Dornbirn ( Vorarlberg) verursacht hat. Die 39-Jährige war laut Polizei auf der Stadtstraße (L 190) in Richtung Bregenz unterwegs. Die Dornbirnerin wollte auf Höhe der Kreuzung zur Sägerstraße - im zweispurigen Bereich, bevor die Straße wieder einspurig wird - den Pkw eines 54-Jährigen überholen, der in Dornbirn wohnt.

Auto schlittert über Verkehrsinsel

Die Betrunkene fuhr mit ihrem Wagen gegen das linke Heck des anderen Autos . Die Frau verlor daraufhin die Kontrolle über ihren Pkw - er schlitterte über eine Verkehrsinsel. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt, wie schwer ist noch unklar. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus. Der 54-Jährige blieb unverletzt.

Fahrerin muss Führerschein abgeben

An beiden Fahrzeugen sowie an der Verkehrsinsel entstand erheblicher Schaden. Ein Alkoholtest bei der Frau zeigte das Ergebnis von 0,97 Milligramm pro Liter an - das entspricht 1,94 Promille Alkohol. Die 39-Jährige musste ihren Führerschein abgeben und wurde bei der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn angezeigt.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.