Betrunkener Bootsführer fährt am Achensee auf Schiff zu

Ein betrunkener Bootsführer hat am Achensee in Tirol für Aufsehen gesorgt. Er steuerte auf ein Schiff zu.

18.09.2023 | Stand: 05:33 Uhr

Die Wasserpolizei am Achensee in Tirol hat am Sonntag einen betrunkenen Bootsführer aus Österreich gestoppt. Der 40-Jährige befand sich mit einem Elektroboot in Kursrichtung der Achenseeschifffahrt. Um eine Kollission zu vermeiden, ließ der Schiffkapitän das Signalhorn erklingen.

Eine Streife der Wasserpolizei konnte den 40-Jährigen schließlich stoppen. Ein Alkomattest ergab eine "erhebliche Alkoholisierung des Mannes", schreibt die Polizei. Gegen den Mann wurde Anzeige nach dem Schifffahrtsgesetz erstattet.

Lesen Sie auch: Das erlebt die Wasserschutzpolizei am Bodensee

Mehr Nachrichten aus Österreich gibt es hier.