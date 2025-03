Kuriose Rettungsaktion Betrunkener stürzt in Dornbirner Ach - und wird per Kran gerettet

Ein 39-Jähriger kommt am Montag von einem Gehweg in Dornbirn (Vorarlberg) ab und fällt in die Dornbirner Ach. Ein Kran kommt bei der Bergung zum Einsatz.