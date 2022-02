Seit Jahren streiten Bayern und Österreich über die Blockabfertigung von Lkw. Nun besucht Ministerpräsident Söder Kanzler Nehammer. Finden sie eine Lösung?

Wenn Bayerns Ministerpräsident Markus Söder an diesem Donnerstag per Bahn zu Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer nach Wien reist, hat er neben vielen anderen Themen auch ein ganz spezielles im Gepäck: den komplizierten Grenzverkehr zwischen den Nachbarländern. Insbesondere die Blockabfertigung des Güterverkehrs an der Grenze zu Tirol hat in den vergangenen Jahren die Gemüter erhitzt.