Mann stürzt von Dach 12 Meter in die Tiefe und stirbt

Bei Reinigungsarbeiten auf einem Flachdach ist ein 59-Jähriger in Bludenz (Vorarlberg) zwölf Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei verletzte er sich tödlich.

29.04.2022 | Stand: 18:12 Uhr

Am Freitag gegen 11:30 Uhr ist ein 59-jähriger Mann in Bludenz ( Vorarlberg) bei einem Arbeitsunfall gestorben. Laut Angaben der Polizei war er auf das Flachdach seiner Wohnanlage gestiegen, um dort Reinigungsarbeiten mit einem Wasserschlauch durchzuführen.

59-Jähriger stirbt nach Sturz vom Dach

Aus bisher unbekannten Gründen stürzte er dabei von dem Dach etwa zwölf Meter in die Tiefe auf den darunter liegenden Rasen. Den Polizeiangaben zufolge beobachtete ein Nachbar den Sturz und verständigte die Rettungskräfte. Die Verletzungen des 59-Jährigen waren aber so schwer, dass er noch am Unfallort starb.

