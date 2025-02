Brand auf 1400 Metern Höhe: Feuerwehr fährt mit der Seilbahn zum Einsatz

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat der Verkaufsstand auf der Terrasse des Alpengasthauses Muttersberg in Nüziders in Vorarlberg gebrannt. Laut Polizei löste die Brandmeldeanlage gegen 23.15 Uhr aus.

Brand am Alpengasthaus Muttersberg: Das war die Ursache

Da sich das Gasthaus auf 1400 Metern Höhe befindet und die Anfahrt über die schneebedeckte Forststraße nicht möglich war, wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit der Seilbahn zum Brandort gebracht. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Verkaufsstand völlig verraucht.

Es gab einen kleinen Brand im Inneren des Standes, den die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle brachten und löschten. Es entstand ein geringer Sachschaden an dem Verkaufsstand. Offenbar hatte ein Nagetier ein Kabel angebissen, wodurch es einen Kurzschluss gab, der das Feuer auslöste.

