Auto fängt auf der Brennerautobahn Feuer

Auf der Brennerautobahn ist am Sonntag ein Auto ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein Italiener auf dem Weg nach Süden plötzlich Qualm aus der Motorhaube seines Fahrzeugs. Der 48-Jährige hielt das Auto kurz nach der MAutstelle Schönberg an und öffnete die Motorhaube.

Auto-Brand am Brenner: Feuerwehren müssen zur Mautstelle Schönberg anrücken

Dabei wurde er leicht verletzt, da das Auto zu diesem Zeitpunkt im Motorraum schon brannte. Beamte der Autobahnpolizei versuchten, das Feuer mit einem Feuerlöscher zu löschen. Das gelang jedoch nicht, woraufhin die Feuerwehren Schönberg und Matrei am Brenner anrückten und das brennende Auto löschten. Am Auto entstand Totalschaden, die A13 in Fahrtrichtung Brenner war bis etwa 19.15 Uhr komplett gesperrt. Die Ursache für den Brand ist derzeit noch unklar.