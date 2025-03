Feuerwehr evakuiert Mehrfamilienhaus wegen starker Rauchentwicklung

Am frühen Dienstagmorgen, 4.3.2025, hat es in einem Haus in Bregenz (Vorarlberg) in Österreich gebrannt, alle Bewohnerinnen und Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Wie die Polizei berichtet, qualmte es in dem Mehrfamilienhaus. Mehrere Polizeistreifen evakuierten das Haus. Dann gelang es der Feuerwehr, mit einer Wärmebildkamera die Ursache der starken Rauchentwicklung zu finden.

Feuerwehr Bregenz findet Brandursache mit einer Wärmebildkamera

Der Grund war ein Kaminbrand. Weil die Kohlenstoffmonoxid-Konzentration in der obersten Etage erhöht war, lüfteten die Einsatzkräfte. Sie kontrollierten auch den Kamin. Nachdem alles unauffällig war, durften die Bewohnerinnen und Bewohner wieder zurück in ihre Wohnung.

Die Menschen mussten eine gute Stunde außerhalb ihrer Wohnungen verbringen. Es gab keine Verletzten. Ein Sachschaden ist ebenfalls nicht entstanden.

