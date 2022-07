Mieterin und ihr Bekannter behindern massiv Löscharbeiten - Festnahme

Nur mit einer Festnahme zu helfen wusste sich die Polizei, als eine Mieterin und deren Bekannter vehement Löscharbeiten in Bregenz behinderten.

02.07.2022 | Stand: 14:44 Uhr

Skurrile Szenen beim Brand eines Mehrfamilienhauses am Samstag in Bregenz: Dort brannte es gegen 7 Uhr in einem Mehrfamilienhaus. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife hatten sich die Bewohner der Brandwohnung schon in Sicherheit gebracht. Doch dann wollte die Mieterin plötzlich in die brennende Wohnung zurück und musste von den Einsatzkräften daran gehindert werden - "mit maßhaltender Körperkraft" laut Polizei.

Löscharbieten behindert: Polizei nimmt Mann in Bregenz fest

Wegen des Feuers musste das Mehrfamilienhaus und umliegende Wohnhäuser evakuiert werden. In weiterer Folge wurden die Löscharbeiten erneut von der Mieterin und einem Bekannten, der sich zuvor ebenfalls in der brennenden Wohnung befunden hatte, so sehr behindert, sodass die Polizeibeamten den Bekannten kurzzeitig festnahmen. Für beide setzte es nun Anzeigen wegen ihres aggressiven Verhaltens.

Durch den Brand wurden niemand verletzt, es entstand erheblicher Sachschaden. Experten versuchen nun den Grund für das Feuer zu ermitteln.

