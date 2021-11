Fräsmaschine fängt Feuer: Brand in Produktionshalle verhindert

In einer Produktionshalle in Hittisau (Vorarlberg) hat eine Fräsmaschine Feuer gefangen. Der Firmenchef bemerkte den Brand und reagierte schnell.

18.11.2021 | Stand: 21:01 Uhr

Zu einem Feuer in einer Produktionshalle ist es am Donnerstag in Hittisau gekommen. Der Firmeninhaber bemerkte laut Polizei Brandgeruch und entdeckte daraufhin, dass eine Fräsmaschine und Teile einer Absauganlage in Flammen standen.

Ursache: Polizei geht von einem technischen Defekt aus

Der Mann verständigte daraufhin die Feuerwehr, die die Glutnester schnell löschen konnte. Es entstand Sachschaden - vie viel ist noch unklar. Verletzt wurde niemand. Brandursache dürfte laut Polizei ein technischer Defekt gewesen sein.

Lesen Sie auch: Bauernhof im Unterallgäu brennt nieder - Feuerwehren verhindern Übergreifen der Flammen auf Biogasanlage