Hütte im Zillertal in Tirol brennt

In einer Hütte in Stummerberg in Tirol ist am Dienstag gegen 22.30 Uhr ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei bemerkte ein Jäger den Brand und rief den Notruf.

Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Stumm schlugen bereits Flammen aus dem Dach. Den Einsatzkräften gelang es den Brand zu löschen.

Brand in Hütte in Stummerberg: 50 Einsatzkräfte vor Ort

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Stumm, Aschau und Ried im Zillertal vor Ort.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.