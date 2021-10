Brand in Mehrfamilienhaus in Lienz: Mutter und Tochter erleiden Verletzungen

Eine Mutter (71) und ihre Tochter (41) wurden bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lienz verletzt.

18.10.2021 | Stand: 06:44 Uhr

Feuerwehr-Einsatz am Sonntagabend in Lienz: Gegen 22.40 Uhr brach in einem Mehrparteienhaus ein Brand aus. In der Wohnung befanden sich eine 71-jährige Frau und ihre 41-jährige Tochter. Ein Polizist öffnete zunächst gewaltsam die Terrassentür, um in die Wohnung zu gelangen. Wegen der starken Rauchentwicklung musste er aber den Rückzug antreten.

Mit Feuerlöschern startete daraufhin ein Nachbar den Löschangriff bis die Feuerwehr eintraf. Die beiden Frauen wurden von den Einsatzkräften aus der Wohnung geborgen. Wie die Polizei mitteilt, wurden sie mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Lienz transportiert.

