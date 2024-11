Großbrand in Mieming nahe des Fernpasses: Frau und Kind unter den Verletzten

Ein Zeuge hatte den Brand in Fronhausen bei Mieming nahe des Fernpasses gestern am Dienstagabend (12.11.2024) bemerkt und sofort einen Notruf abgesetzt. Als die Tiroler Feuerwehren kurz nach 19.30 Uhr eintrafen, stand der Stadel auf einem landwirtschaftlichen Anwesen schon in Vollbrand.

Weil die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus des Bauernhofs und ein Nachbargebäude überzugreifen drohten, war Eile geboten. Die Retter konnten das Feuer bei Mieming schließlich unter Kontrolle bringen, der Stadel brannte jedoch vollends nieder.

Drei Menschen bei Brand in Mieming in Tirol verletzt - darunter ein Kind

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden drei Menschen bei den Großfeuer in Fronhausen in Tirol verletzt. Es handelt sich laut Landespolizei um eine Frau und ein Kind, sowie einen 43-jährigen Mann, die mit Verbrennungen an den Armen in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Weiteres ist aktuell noch nicht bekannt.

Bei dem Brand verendeten vier Rinder in dem Mieminger Stall. Zwölf weitere Tiere konnten von den Einsatzkräften aus dem Stall gerettet werden, heißt es vonseiten der Tiroler Polizei.

Das angrenzende Wohnhaus und das Nachbargebäude wurden durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Die B 189 (Mieminger Straße) war im Bereich des Einsatzortes bis 1 Uhr heute Nacht für den Verkehr gesperrt. Die Polizei richtete eine Umleitung ein.

Vollbrand in Tirol gestern Abend: Mieminger Straße gesperrt, Großeinsatz der Feuerwehren

Die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Im Einsatz standen laut Polizeibericht die Feuerwehren

Mieming,

Obsteig,

Wildermieming,

Mötz,

Silz,

Stams,

Telfs,

Imst und

AK Inntal-Mieminger Plateau.

Die Mieminger Straße (B 189) ist eine Landesstraße in Tirol. Sie führt über knapp 36 Kilometer von Telfs über das Mieminger Plateau und den Holzleitensattel nach Nassereith. Dort können Verkehrsteilnehmer über die Fernpassstraße (B 179) weiter in Richtung Reutte, Allgäu und Deutschland fahren.