Ethanolkamin explodiert in Schwaz: Verletzte Frau durch mutigen Nachbarn gerettet

Am Donnerstag, 13. März, kam es gegen 20.55 Uhr, in einem Einfamilienhaus zu einem Brand, bei dem eine Frau verletzt wurde. Die 43-jährige Österreicherin war dabei, ihren Ethanol-Kamin mit Bioethanol zu befüllen. Dabei kam es der Tiroler Polizei zufolge zu einer Explosion. Die Kleidung und Haare der 43-Jährigen und die unmittelbar in der Nähe stehende Couch fingen daraufhin Feuer.

Explosion eines Kamins in Schwaz: Kinder bitten Nachbarn um Hilfe

Die beiden Kinder verließen das Haus und sagten einem Nachbarn, einem 21-jährigen Österreicher, Bescheid. Der junge Mann konnte laut Polizei den Brand mit einer Löschdecke und Wasser löschen. Anschließend leistete er Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Vier Rettungssanitäter und ein Notarzt sowie 14 Feuerwehrleute und eine Polizeistreife waren im Einsatz.

Die 43-Jährige erlitt bei dem Brand Verbrennungen unbestimmten Grades. Der Rettungsdienst brachte sie in die Unfallklinik nach Murnau.