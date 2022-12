Brand in Wattens (Tirol): Mehrere Häuser evakuiert

Nach dem Brand eines Gartenhauses in Wattens (Tirol) wurden mehrere Häuser evakuiert.

12.12.2022 | Stand: 10:42 Uhr

Wie die Polizei in Tirol mitteilt, ereignete sich der Brand am Sonntag (11. Dezember 2022) gegen 24 Uhr. Aus bisher unbekannter Ursache stand ein Gartenhaus in Wattens in Flammen. Der Besitzer hörte in seinem Haus ein Knistern, bemerkte das Feuer und verständigte die Feuerwehr. Die Feuerwehren Wattens und Kolsass löschten den Brand. Elf Personen mussten vorübergehend aus ihren Häusern evakuiert werden. Es wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

