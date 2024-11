Paragleiterin in Tirol stürzt ab - vermutlich wegen eines Knotens

Eine 26-jährige Österreicherin ist am Freitagmittag beim Paragleiten am Steinerkogl (Tirol) abgestürzt. Nach Angaben der Polizei startete sie in Brandberg zu einem Flug und driftete vermutlich aufgrund eines Knotens in einer Leine des Schirms nach links. Der Gleitschirm streifte einen Baum und blieb dort mitsamt der Pilotin in einer Höhe von circa 25 Metern hängen. Die Bergrettung Mayrhofen barg die Frau unverletzt.

