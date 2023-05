Felssturz in Vorarlberg: Fast gleichzeitig geraten zwei Hänge ins Rutschen

Gleich zwei Hänge kommen am Dienstagabend in Braz und in Brand in Vorarlberg ins Rutschen, Felsbrocken stürzen hinunter. Muren-Abgänge häufen sich zuletzt.

03.05.2023 | Stand: 07:07 Uhr

Erneut ist es in Vorarlberg gestern (2.5.2023) zu Muren-Abgängen gekommen - diesmal rutschen gleich zwei Hänge nahezu zeitgleich, wie die Polizei vermeldet. Demnach lösten sich gegen 17 Uhr in Außerbraz Felsen mit einer Größe von 0,5 bis einem Kubikmeter und rollten in Richtung von Wohnhäusern und einem Stall. Im selben Zug kam es laut Polizei auch zu einem Murenabgang.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, zwei Häuser und ein Stall wurden vorläufig evakuiert. Ein Schaden entstand bislang lediglich an einer Zufahrtsbrücke durch den Steinschlag. Wohn- und Stallhäuser blieben unbeschädigt. Am Mittwoch soll die Lage neu beurteilt werden.

Muren-Abgang in Brand und Braz in Vorarlberg: Keine Verletzten

Rund zwanzig Minuten später kam es im nur dreizehn Kilometer entfernten Brand ebenfalls zu einem Murenabgang. Dort lösten sich plötzlich medizinballgroße Felsbrocken und mehrere Bäume wurden entwurzelt. Personen wurden auch hier nicht verletzt. Der Forstweg, der den Murenbereich quert, wurde gesperrt. In beiden Fällen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

In Vorarlberg war es zuletzt vermehrt zu Murenabgängen gekommen. Erst am Montag gab es zwei solcher Vorfälle in Hörbranz, an der Grenze zum Allgäu und in Tschagguns in Vorarlberg. In Hörbranz mussten fast 40 Menschen evakuiert werden.