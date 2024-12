Einlass verweigert: Männer belästigen Barchefin in Bregenz sexuell

Bei der Neptun Bar in Bregenz (Vorarlberg) hat sich am Samstag gegen 23.45 Uhr eine Gruppe Männer geprügelt. Wie die Polizei mitteilt, verlangten die zehn zum Teil stark betrunkenen Männer vehement Einlass in die Bar, in der es zu dem Zeitpunkt eine geschlossene Gesellschaft gab.

Männer belästigen Barchefin in Bregenz sexuell

Als die Geschäftsführerin der Bar ihnen den Eintritt verweigerte, drückten drei Männer sie gegen eine Wand. Die Männer betatschen die Frau und belästigten sie sexuell.

Daraufhin kam es innerhalb der Gruppe zu einer Prügelei, bei der drei Männer verletzt wurden. Einer von ihnen musste im Krankenhaus behandelt werden. Während des Einsatzes nahm die Polizei einen der verletzten Männer kurzzeitig fest, weil er sich aggressiv verhielt.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.