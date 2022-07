Mädchen rennt über die Straße: Motorradfahrer bei Unfall in Bregenz schwer verletzt

In Bregenz musste ein Motorradfahrer bremsen, weil ein Mädchen über die Straße gerannt ist. Der 25-Jährige stürzte daraufhin und wurde schwer verletzt.

07.07.2022 | Stand: 08:19 Uhr

Bei einem Unfall in Bregenz am Mittwoch gegen 19.15 Uhr wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, fuhr der 25-Jährige auf der Rheinstraße in Richtung Hard. Im Bereich eines Schutzweges rannte ein etwa sechs Jahre altes Mädchen über die Straße. Daraufhin musste der Motorradfahrer eine Vollbremsung machen.

Der 25-Jährige stürzte mit seiner Maschine und zog sich schwere Verletzungen zu. Das Mädchen verließ den Unfallort anschließend mit einem etwa 40-jährigen Mann.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.