Bregenz sucht Baum-Schänder - Täter vergiften Pflanzen mit Salz

Seit Sommer 2024 sucht die Stadt Bregenz (Vorarlberg) Unbekannte, die Bäume vergiften. Die Täter haben nach Angaben der Stadtverwaltung vor allem Bäume im Visier in Seeanlagen und anderen öffentlichen Bereichen im Visier.

Unbekannte vergiften Bäume in Bregenz mit Salz

Die Baum-Schänder streuen laut Mitteilung große Mengen Salz an die Wurzel der Pflanzen, um sie so zu vergiften. Eine Rosskastanie, zwei Ginkgos und zwei Mammutbäume wurden bislang in Mitleidenschaft gezogen. Zwei Bäume sind bereits abgestorben.

Die Stadt verweist darauf, dass solche Taten in Österreich eine „gerichtlich strafbare Handlung darstellen, für die hohe Geld- und sogar Freiheitsstrafen drohen.

Stadt bittet um Zeugenhinweise - Das droht den Tätern

Die betroffenen Bäume sind bereits mehrere Jahrzehnte alt und haben daher einen entsprechenden Wert. Das könne den Strafrahmen erhöhen, so die Stadt weiter.

Um die Baum-Schänder in Bregenz zu fassen, bittet die Stadt um Hinweise: Zeugen, die etwas beobachtet haben oder mehr zu den Tätern sagen können, sollen sich bei der Städtischen Sicherheitswache unter der Telefonnummer 05574/410-1231 oder per E-Mail an die Adresse stadtpolizei@bregenz.at melden.

Weitere Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.

Das ist Bregenz in Vorarlberg

Bregenz ist die Landeshauptstadt im Bundesland Vorarlberg (Österreich) und Hauptstadt des Bezirks Bregenz.

Einwohner : 29.643 (Stand: Januar 2024)

Lage : 427 Meter über dem Meeresspiegel

Fläche : 29,5 Quadratkilometer

Bürgermeister : Michael Ritsch (SPÖ)

Bekannte Veranstaltungen und Gebäude: Bregenzer Festspiele, Seebühne Bregenz, Vorarlberg Museum, Kunsthaus Bregenz, Martinsturm, Casino Bregenz

Geografie : Bodensee, Pfänder, Bregenzer Ache, Hafen Bregenz

Internet : www.bregenz.gv.at