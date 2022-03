Zwei junge Diebe brechen über ein Fenster ein - Polizei umstellt das Gebäude

Zwei Jugendliche brechen in ein Gebäude in Bregenz (Vorarlberg) ein. Ein Zeuge beobachtet das Duo dabei. Die Polizei umstellt das Gebäude und geht hinein.

Die Polizei hat zwei junge Diebe auf frischer Tat am späten Sonntagabend in Bregenz ertappt. Die beiden Jugendlichen schlugen nach Angaben der Beamten ein Fenster eines Gebäudes in der Vorklostergasse ein und gelangten so hinein. Ein Zeuge beobachtete allerdings das Duo und rief sofort die Polizei gegen 22.15 Uhr.

Polizei umstellt Gebäude in Vorklostergasse in Bregenz

Mehrere Streifen fuhren daraufhin in die Vorklostergasse und umstellten das Gebäude. Ein Diensthundeführer und sein Hund "Sam" sowie weitere Beamte gingen hinein. Den ersten Einbrecher nahmen sie sofort fest, weil er bereits von außen gut erkennbar war. Den zweiten Täter spürte der Diensthund in einem Raum auf. Auch ihn nahmen die Polizisten fest.

Diese Sachen stellte die Polizei bei den Dieben sicher

Bei den amtsbekannten Jugendlichen stellte die Polizei mehrere gestohlene Sachen sicher wie Handys, Autoschlüssel und Süßigkeiten. Die beiden Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren wurden zur Polizeiinspektion Bregenz gebracht.

Hat das Duo weitere Taten begangen?

Die Polizei überprüft derzeit, ob das Duo weitere ähnliche Straftaten im Rheintal begangen haben könnte. Die beiden kamen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch.

