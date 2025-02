Polizei nimmt mutmaßlichen Mörder in Reisezug am Brenner fest

Einen mutmaßlichen Mörder hat die Polizei am Sonntag in einem Reisezug am Brenner festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten die Beamten gegen Mittag die Reisenden im Zug. Etwa um 12.50 Uhr bemerkten sie einen 25-Jährigen, gegen den ein europäischer Haftbefehl vorlag.

Haftbefehl wegen Mord: Festnahme in Reisezug am Brenner

Der Mann stand laut Polizeibericht in Verdacht, in Frankreich einen Mord begangen zu haben. Die Beamten nahmen den 25-Jährigen direkt im Reisezug am Brenner fest. Nach Rücksprache mit Staatsanwaltschaft und Bundeskriminalamt brachten sie ihn in die Justizanstalt.

