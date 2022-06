Deutscher Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Tirol

Ein Motorradfahrer aus Deutschland ist am Pfingstmontag bei einem Unfall in Buch in Tirol gestorben. Was passiert ist.

Am Pfingstmontag ist ein Motorradfahrer aus Deutschland bei einem Unfall in Buch in Tirol gestorben. Wie die Polizei berichtet, war der 35-Jährige gegen 9.35 Uhr mit seinem Motorrad auf der B171 in Buch in Richtung Osten unterwegs. In gegengesetzter Richtung fuhr ein 54-jähriger Autofahrer.

Unfall auf der B171 in Tirol: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Ersten Ermittlungen zufolge hat der Motorradfahrer einen Überholvorgang begonnen, konnte diesen aber nicht mehr rechtzeitig beenden, als ihm der 54-jährige Autofahrer entgegenkam. Der Motorradfahrer prallte frontal gegen das Auto. Der 35-Jährige wurde von den Ersthelfern und den verständigten Rettungskräften vor Ort versorgt, erlag seinen schweren Verletzungen allerdings noch an der Unfallstelle.

Der 54-Jährige und seine 58-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall in Tirol leicht verletzt. Am Motorrad und am Auto entstand nach Informationen der Polizei Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B171 im Bereich der Unfallstelle bis etwa 11.50 Uhr komplett gesperrt.

