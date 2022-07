Corona-Quarantäne in Österreich steht vor dem Aus

Die Corona-Quarantäne in Österreich soll schon bald der Vergangenheit angehören. Mehreren Medien liegt ein entsprechender Gesetzes-Entwurf vor.

21.07.2022 | Stand: 17:31 Uhr

In Österreich könnte tatsächlich bald die Corona-Quarantäne fallen. Das sieht zumindest ein Entwurf vor, der unter anderem oe24 vorliegt. Laut dem Nachrichten-Portal basteln Bundeskanzler Karl Nehammer und Gesundheitsminister Johannes Rauch an der neuen Covid-Verordnung. Sie soll bereits am 1. August in Kraft treten.

Demnach müsste man sich nach einer Infektion nicht mehr zwangsläufig in Quarantäne begeben. Fast überall hin könnte man sich bewegen - vorausgesetzt, es wird eine Maske getragen. Innerhalb geschlossener Räume müssen Infizierte außerhalb ihrer Wohnung laut Entwurf ständig einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Im Freien kann sie weggelassen werden, sofern ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden kann. Auf belebten Plätzen und Straßen muss die Maske also getragen werden. (Lesen Sie auch: Sommerurlaub in den Bergen? Unser Reisesteckbrief für Österreich)

Keine Quarantäne mehr in Österreich: Betretungsverbote für Corona-Positive

Allerdings gebe es dem Entwurf zufolge ein paar Betretungsverbote für Corona-Infizierte. Dazu zählen unter anderem Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, Kindergärten und Schulen. Auch der Arbeitsort dürfe nicht betreten werden, wenn eine Maske aus medizinischen Gründen nicht getragen werden kann, oder wenn das Masketragen die Ausübung des Berufs verhindert (z.B. Musiker).

Außerdem sollen Infizierte und nicht infizierte Personen sowohl in der Arbeit aus auch beispielsweise in Pflegeheimen räumlich voneinander getrennt werden. Corona-Positive sollen auch von positiv getestetem Personal betreut werden.

