Auch in Österreich entspannt sich die Corona-Lage weiter - vor allem in Tirol

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich sinkt weiter. Auch in Tirol gab es jetzt erstmals seit Anfang Januar weniger als 10.000 aktive Fälle.

05.04.2022 | Stand: 10:35 Uhr

Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich sinken die Corona-Zahlen: Die 7-Tage-Inzidenz ist am Montag auf 1742,1 gesunken - in Tirol sogar auf 1238,6. So ist die Zahl der aktuellen Fälle seit dem Wochenende in dem Bundesland erstmals seit Anfang Januar wieder unter die 10.000-Marke gefallen.

Laut den Landesdaten vom Montag gibt es derzeit in Tirol 9782 Corona-Infizierte. Am Dienstag stieg die Zahl allerdings wieder leicht auf 11.989. Insgesamt sind in dem Bundesland bislang 1003 Menschen mit einer Corona-Infektion gestorben.

Tirol: Weniger Neuinfektionen als in anderen Bundesländern

Die aktuellen Corona-Zahlen sind allerdings in ganz Österreich rückläufig. Die Zahl der Neuinfektionen in Tirol liegt aber deutlich unter dem Schnitt der übrigen Bundesländer. Spitzenreiter ist derzeit Niederösterreich mit einer 7-Tage-Inzidenz von 2112,4, gefolgt von Wien (1988,3) und dem Burgenland (1941,8). In Vorarlberg ist der Wert mit 1752,8 relativ hoch.

Der positive Trend in Tirol wird nach Angaben des ORF auch von den Daten des Abwassermonitorings bestätigt. Daraus errechnet sich die Reproduktionszahl, der R-Wert liegt aktuell bei 0,8 - was ein rückläufiges Infektionsgeschehen widerspiegelt.

Auch die Lage auf den Intensivstationen entspannt sich weiter

Aber nicht nur die Zahl der Corona-Infizierten ist in Tirol seit Mitte März rückläufig: Diese Entwicklung ist - etwas zeitverzögert - auch in den Krankenhäusern in dem Bundesland erkennbar. Am Montag wurden nach Angaben des Landes Tirol 175 Menschen mit einer Corona-Infektion in einem Tiroler Krankenhaus behandelt. Das sind 27 weniger als vor dem Wochenende. Elf Menschen liegen auf einer Intensivstation in Tirol.

In ganz Österreich werden derzeit 2716 Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind, in den Krankenhäusern auf den Normalstationen behandelt. 225 liegen auf den Intensivstationen - das entspricht einer Belegungsrate von elf Prozent. In Tirol liegt dieser Wert bei sechs Prozent.

