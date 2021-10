Zufällig vorbeigefahren: Sanitäter reanimieren 73-jährigen Deutschen nach Unfall in Tirol erfolgreich

Am Donnerstag hatten in Österreich zwei Deutsche Glück im Unglück: Nachdem ihr Wagen von der Straße abkam, fuhr zufällig ein Rettungswagen vorbei.

28.10.2021 | Stand: 18:32 Uhr

Am Donnerstag ist es im österreichischen Dölsach in Tirol zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Deutschen gekommen. Laut Polizei geschah der Vorfall auf der Drautalstraße in Richtung Lienz. Dort kam ein 73-jähriger Deutscher mit seinem Pkw aus bislang ungeklärten Gründen von der der Straße ab.

Zwei Deutsche kommen bei einem Verkehrsunfall in Dölsach von der Straße ab

Das Auto stieß gegen eine Hecke und überschlug sich, ehe es zum Stillstand kam. Die Besatzung eines zufällig vorbeikommenden Rettungswagen barg den 73-Jährigen und seine 71-jährige Frau aus dem Fahrzeug. Die Sanitäter reanimierten den Mann an der Unfallstelle erfolgreich. Der 73-Jährige und seine Frau kamen in das Krankenhaus Lienz. Am Pkw entstand laut Polizeiangaben ein Totalschaden. (Lesen Sie auch: Autofahrerin (43) fährt in Bernbeuren Seniorin an)

