Völlig überraschend geriet die Sunnegg-Hütte zur Wintersaison 2023/2024 in die Schlagzeilen: Sie muss geschlossen bleiben, wegen Schulden in Millionenhöhe. Überraschend war das deshalb, weil die Hütte auf 1750 Metern Höhe ein beliebtes Ausflugsziel für Skifahrer in Vorarlberg ist - und sich über fehlende Besucher nicht beklagen konnte.

Kevin Bury Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Damüls Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wiedereröffnung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis