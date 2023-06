Mystische Signale: Darum war zuletzt Feuer an vielen Bergen zu sehen

Zahlreiche Feuer wurden am Wochenende in den Tiroler Bergen entfacht und waren teils auch im Allgäu zu sehen. Das hat es damit auf sich.

"Nanu, was brennt denn da am Berg?" Das fragten sich nicht ur auswärtige Gäste mit Blick auf die Gipfel in Tirol. An diesem Wochenende wurden in Tirol (Österreich) zahlreiche Feuer in den Bergen entzündet: In fast allen Tälern, zum Beispiel auch im Tannheimer Tal, das ans Allgäu angrenzt, wurde am Samstag mit großen Feuern der Sommer willkommen geheißen. Er beginnt offiziell am Mittwoch, 21. Juni 2023. Darüber hinaus sorgten zahlreiche Herz-Jesu-Feuer wieder für eine mystische Kulisse im Gebirge kurz nach Einbruch der Dunkelheit.

Schreckmoment in Weißenbach am Lech: Starke Rauchentwicklung an der Gaichspitze

Einen Schreckmoment gab es im Gemeindegebiet von Weißenbach am Lech. Dort wurde am Sonntagvormittageine starke Rauchentwicklung im Bereich der Gaichspitze festgestellt. Bei einem Erkundungsflug durch den NAH „RK2“ konnten Glutnester im Bereich des Gipfels gesichtet werden, teilte die Tiroler Polizei mit. Der nachalamierte Polizeihubschrauber brachte die Einsatzkräfte und deren Ausrüstung zum Brandort. In weiter Folge konnte der Brand im Ausmaß von ca. 9 m² durch den Löscheinsatz des Polizeihubschraubers, sowie den eingesetzten Feuerwehren Höfen, Lechaschau und Reutte bekämpft werden. Ob das Feuer durch „Sonnwendfeuer“ verursacht wurde, könne derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Herz-Jesu-Feuer in den Bergen: Das ist der Grund für den Brauch in Österreich

Die Herz-Jesu-Feuer gehen zurück auf den Herz-Jesus-Schwur im Jahr 1796, mit dem die Tiroler Einheit im Kampf gegen Franzosen und Bayern hergestellt werden sollte. Zum Zeichen des Schwurs wurden damals Bergfeuer entfacht. Auch im Südtiro fanden am Sonntag zahlreiche Herz-Jesu-Feierlichkeiten statt.

Historischer Hintergrund: Im damaligen Krieg gegen Napolien gab es nicht viele Möglichkeiten mit entfernten Landsleuten zu kommunizieren. Aus diesem Grund wurden an bestimmten Gipfeln Signalfeuer entzündet, um damit den Landsturm einzuberufen. Diese Bergfeuer hatten aber auch etwas Überirdisches an sich, sodass sie anlässlich der feierlichen Begehung des Herz-Jesu-Festtages entzündet wurden. Damit gewannen sie im Vergleich zu den üblichen Sonnwendfeuern an Bedeutung.

