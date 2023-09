Erst "Sturm der Liebe" und "Ein bisschen Frieden" - jetzt wartet der Bergdoktor

Kaiserwetter am Wilden Kaiser. Beim Bergdoktor in Tirol in Österreich werden die Dreharbeiten fortgesetzt. Es gibt neue Schauspieler am Set.

08.09.2023 | Stand: 13:17 Uhr

Ein Monat Sommerpause sind rum. Beim Bergdoktor werden am Wilden Kaiser in Tirol die Dreharbeiten zu Staffel 17 fortgesetzt. Vier Folgen fehlen noch. "Wir sind am Start und quasi ,auf Anfang'" - so formulierte Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl die Wiederaufnahme der Dreharbeiten in Tirol. Das Team um Dr. Martin Gruber (gespielt von Hans Sigl) begrüßt aktuell eine neue Familie am Set.

Bei Instagram wurde auf dem offiziellen Bergdoktor-Account ein Foto der Film-Familie mit diesem Text veröffentlicht: "Leude. Wir haben neue Kollegen. Und schaut mal, was für welche. Max von Pufendorf und Jördis Richter und Levi Wolter. Herzlich willkommen", heißt es dort.

Reaktionen zum Bergdoktor-Post auf Instagram

Die Nachricht wurde zunächst nicht von allen Nutzern überschwänglich aufgenommen. Nutzerin "Juli_1a" schreibt: "Ich fände es ja toll wenn man mal Schauspieler nehmen würde die noch nie dabei waren. Finde ich schade das immer wieder welche dabei sind, die schon mal da waren. Es gibt doch so viele gute Schauspieler."

Der junge Levi Wolter wurde sofort wiedererkannt. "Hat der kleine Levi nicht bei 'Kurt' mitgespielt?", fragt Instagram-Nutzerin "evamaria_kitz".

Max von Pufendorf macht mit beim Bergdoktor in Staffel 17

Der männliche Part der TV-Familie in der neuen Folge der Staffel 17 der ZDF-Kultserie Der Bergdoktor wird besetzt von Max von Pufendorf. Der 47-Jährige begann seine Karriere wie so viele andere auch als Theater-Schauspieler. Geboren in Hilden in NRW lebt von Pufendorf mittlerweile mit Familie in Berlin. In der ZDF-Serie "Wendehammer" besetzte die durchgehende Nebenrolle "Kai Schöller".

In "Der Feind meines Feindes" (2021) agierte Max von Pufendorf an der Seite von Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl. Die beiden feiern also aktuell beim den Dreharbeiten zu Staffel 17 in Ellmau ein Wiedersehen.

Der Bergdoktor in Staffel 17 mit Jördis Richter

Jördis Richter wirkt ebenfalls mit beim Bergdoktor in einer Episode Staffel 17, die im Januar 2024 ins ZDF kommt. In der Reihe "Kommissarin Lucas" spielte die 37-Jährige die Rolle der "Judith Marlow". Eine Hauptrolle spielte die Berlinerin 2020 in der Reihe Rosamunde Pilcher in der Folge "Wie verhext".

Auch wenn die Bergdoktor-Crew noch nichts vertraten will - es wird angenommen, dass die Familie in einer Bergdoktor-Episode der Staffel 17 als Patienten zu sehen sein werden.

Vom Festspielhaus in Füssen zum Bergdoktor nach Ellmau

Fans von „Sturm der Liebe“ mussten 2021 kräftig schlucken: Hauptdarstellerin Jennifer Siemann stieg aus der ARD-Telenovela aus. Still wurde es aber nicht um die 32-Jährige. Sie veröffentlichte u.a. ihre Debütsingle „Zurück zu mir“. Ende September steht Jennnifer Siemann in der Rolle "Hanne" für die ZDF-Reihe Der Bergdoktor in der Episode "Glück" vor der Kamera. Regie führt Florian Kern.

Dan Lucas und Jennifer Siemann spielen zwei der Hauptrollen im neuen Ralph-Siegel-Musical „Ein bisschen Frieden – Summer of Love“. Hier sind sie im Foyer des Festspielhauses zu sehen. Bild: Markus Röck

Jennifer Siemann - die kenne ich doch aus dem Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen, wird sich mancher denken. Richtig. Die 32-Jährige spielt in dem neuen Ralph-Siegel-Musical "Ein bisschen Frieden - Sommer of Love" die Rolle der Nina Bauer.