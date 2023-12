Wer wird denn gleich in die Luft gehen?

Eine Rolle beim Bergdoktor erfordert manchmal ein wenig Mut. Aktuell laufen die Dreharbeiten zu Staffel 17. Neue Folgen brauchen neue Schauspieler.

07.12.2023 | Stand: 10:28 Uhr

Früher freuten sich viele Schauspieler, wenn sie eine Rolle auf dem ZDF-Traumschiff ergattern konnten. Hoch im Kurs stehen aktuell auch Gastspiele in den beliebten Berg-Serien des ZDF wie "Der Bergdoktor" oder "Die Bergretter".

In Tirol laufen seit einigen Wochen die Dreharbeiten zur 17. Bergdoktor-Staffel. Vor einigen Tagen war auch der erste (ausverkaufte) Bergdoktor-Fantag 2023 in Scheffau am Wilden Kaiser. Bei hanseatischem Schietwetter ließen sich Schauspieler und Fans die Laune 20 Kilometer entfernt von Kitzbühel nicht verderben. "Einfach nur WOW. Schön euch alle gesehen zu haben. Jetzt aber erstmal nen Tee auf die Kälte", sagte Andrea Gerhard, die beim Bergdoktor die Rolle der Arzthelferin Linn Kemper spielt.

Im September findet der zweite Fantag statt. Und wieder werden vorher viele Freunde der Serie die verschiedenen Bergdoktor-Drehorte besucht haben.

Unterdessen wird fleißig gedreht. Die Dreharbeiten machen es offensichtlich, dass die Stammbesetzung um Hans Sigl, Mark Keller, Ronja Forcher oder Heiko Ruprecht mit neuen Kolleginnen für die neue Staffel drehen. Bestätigt haben dies in den sozialen Medien zumindest Oona Devi Liebich und Lotta Herzog.

Für Rolle beim Bergdoktor: Erster Helikopter-Flug für Oona Devi Liebich

Die Kinderschauspielerin Lotta Herzog äußerte sich auf Instagram zu ihrem Bergdoktor-Gastspiel: "Nach zwei Drehtagen kann ich sagen, das Team vom Bergdoktor ist einfach große Klasse! So tolle, positive Menschen! Was für eine Ehre mit euch drehen zu dürfen!" Herzog verkündete außerdem, dass die Folge der Staffel 17 am 4. Januar 2024 im ZDF und ORF zu sehen sein wird.

Ihre Nervosität nicht verbergen konnte und wollte Oona Devi Liebich. "Mein erster Helikopter Flug! Ich war wahnsinnig aufgeregt und nervös", teilte die aus der ZDF-Serie "Tonio und Julia" bekannte Schauspielerin auf Instagram mit.

Vom Bergdoktor zum Bergretter - erst Ellmau, dann Ramsau

„Es wird ein bisschen leichter werden, dieses Jahr“, hatte Hans Sigl im Interview mit Bunte über die anstehende 17. Bergdoktor-Staffel verraten. Zoff zwischen dem Bergdoktor Martin Gruber und seinem Bruder Hans (gespielt von Heiko Ruprecht), dazu ein dramatisches Ende, mit Lisbeth (Monika Baumgartner) im Koma. „Die 16. Staffel hat sich ja bei den Leuten als eine etwas düstere Staffel gezeigt. Da musste Martin Gruber ein paar Sachen durchleben und erleben, die haben das Ganze ein bisschen dunkler gemacht und das war auch gut und richtig so", sagte der Schauspieler gegenüber der Illustrierten.

Gerade noch beim Bergdoktor in Ellmau zur Visite, jetzt bald ein neues Gesicht der kommenden Staffel von "Die Bergretter" in Ramsau. In Staffel 16 gab Luke Matt Röntgen in der Folge "Spiel mit dem Feuer" die Rolle des Noah. Ab Herbst wird er in einer Bergretter-Episode mitspielen. Der 19-jährige Schauspieler soll in der kommenden "Bergretter"-Staffel die Rolle des Joshua übernehmen.

Das ist Oona Devi Liebich

Geboren am 12. Februar 1984 in Leipzig

Seit 2005 verheiratet mit Regisseur, Autor und Schauspieler İsmail Şahin

Spielte an der Seite von Maximilian Grill die Julia Schindel in der ZDF-Fernsehserie "Tonio und Julia"

2023 neu im TV bei SOKO Köln ("Elternabend") und SOKO Stuttgart ("Vater unser"

Oona Devi Liebich bei Instagram (4093 Follower, Stand: 12. Mai 2023)

Website von Oona Devi Liebich

Die nächste Staffel vom Bergdoktor flimmert ab Januar 2024 über die Bildschirme in Deutschland und Österreich.