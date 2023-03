Der Bergdoktor: Die fünf besten Bergdoktor-Drehorte für eine Visite im Frühling

Staffel 16 vom Bergdoktor ist Geschichte im TV. Was tun bis Staffel 17? Im Frühling hilft ein Besuch der schönsten Bergdoktor-Drehorte.

16.03.2023 | Stand: 13:04 Uhr

Hach, was war das wieder schön und spannend und noch mehr!

Auch Staffel 16 des Bergdoktors begeisterte unzählige Fans und bescherte dem Fernsehsender ZDF prima Einschaltquoten. Um die sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten von Ende Dezember 2022 bis Ende Februar 2023 ihre Empfangsgeräte ein. Wie überbrücken Fans der ZDF-Serie um Bergdoktor Martin Gruber alias Hans Sigl die Zeit bis zum Start von Staffel 17?

Wie wäre es noch in diesem Frühling mit einem Besuch der schönsten Bergdoktor-Drehorte am Wilden Kaiser in Tirol in Österreich? Die besten Tipps gibt's hier.

Die Arztpraxis von Bergdoktor Martin Gruber in Ellmau

Zu jeder Jahreszeit, also auch im Frühling, ist eine Visite der Arztpraxis des Bergdoktors möglich. Oft sogar führt der erste Weg eines Besuchs in Ellmau am Wilden Kaiser schnurstracks den (kurzen) Berg hinauf zum Bauernhof Hinterschnabel. Dieser dient als Drehort für Szenen in und um die Arztpraxis.

Hier praktiziert Dr.. Martin Gruber alias Hans Sigl in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor". Bild: IMAGO/Daniel Scharinger

Vor dem Haus sitzt in der TV-Serie gerne der Bergdoktor und trinkt einen Kaffee. Jetzt, in der Drehpause, kann die Bergdoktor-Praxis aus ein paar Metern Entfernung betrachtet werden. Vielleicht noch schneebedeckt bestimmt ein großartiges Fotomotiv. Ein Blick in das Innere der TV-Arztpraxis ist ab Mitte Mai möglich. Dann können Besucherinnen und Besucher wieder selbst beurteilen, ob die Decken drinnen wirklich so niedrig sind, dass sich Dr. Martin Gruber oder Arzthelferin Linn zwangsläufig den Kopf stoßen.

Kostenfreie Parkplätze in Praxisnähe

Erreichbar ist die Gruber-Praxis über einen neu ausgebauten Fußweg. Kostenfreie Parkplätze gibt es im Dorf und beim Kirchbichllift.

Der Gruberhof des Bergdoktors in Söll

Der Gruberhof liegt auf der Sonnenseite des Söller Brombergs in rund 1000 Metern Höhe. Ein Genuss ist der Ausblick von der Panorama-Frühstücksterrasse auf das gesamte Kaiser-Gebirge und zur Hohen Salve. Diese Szenen sind längst ein Markenzeichen der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" geworden.

Der Gruberhof dient in der Serie als elterlicher Bergbauernhof und Wohnhaus von Bergdoktor Dr. Marin Gruber, seiner Mutter Elisabeth Gruber (Monika Baumgartner), seinem Bruder Hans ( Heiko Ruprecht) und seiner Tochter Lilli (Ronja Forcher). Wenn nicht gerade das Bergdoktor-Team dort eingezogen ist, heißt der Hof Köpfing und gehört der Familie Mayr, die ihn auch bewirtschaftet.

Fußweg 90 Minuten bergauf zum Gruberhof

Außerhalb der Öffnungszeiten ist ein Besuch nicht gestattet. Das gilt auch für den Außenbereich. Der Bauernhof ist in Privatbesitz und wird bewohnt. Noch hat der Film-Gruberhof Saisonpause. Besucht werden kann der Gruberhof der Bergdoktor-Familie in Söll wieder ab dem 9. Mai 2023.

Die Straße hoch zum Gruberhof ist eine Privatstraße. Eine Zufahrt mit Bussen und Autos ist deshalb auch nicht möglich. Bergdoktor-Fans parken auf dem ausgeschilderten Bergdoktorparkplatz neben dem Kreisverkehr in Söll. Von dort geht es zu Fuß in 90 Minuten den Berg rauf zum berühmten Gruberhof. Als Alternative bietet sich eine gebuchte Traktorfahrt zum Gruberhof an.

Der Gruberhof ist von ab dem 9. Mai bis Oktober am Montag von 10 bis 14 Uhr sowie Dienstag bis Samstag von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen für einen Besuch 9 Euro, Kinder zwischen 6 und 15 Jahren zahlen 5 Euro. Kinder bis 5 Jahre haben freien Eintritt.

Gasthaus Wilder Kaiser (Außen) und Dorfplatz in Going

Herzstück von Going am Wilden Kaiser ist der Dorfplatz. In Rufweite der Kirche steht auch der aus dem Bergdoktor bekannte Gasthof Wilder Kaiser. Das ehemalige Bauernhaus, in dem Besitzer Johann Gschwendtner wohnt, ist seit Start der Dreharbeiten zum Film-Gasthof geworden.

Außerhalb der Dreharbeiten geht es meist ruhig zu in Going. Aber wenn gedreht wird, "bleibt mir nur noch mein Zimmer als Rückzugsort", sagte der betagte Besitzer dem Online-Auftritt des Tourismusverbandes Wilder Kaiser.

Speis und Trank gibt es im Gasthof Wilder Kaiser nur in der Serie "Der Bergdoktor". Der Hof ist ja gar kein Gasthof, sondern dient in der Erfolgsserie nur als Ort für die Außenaufnahmen.

Bergdoktor-Fantag vor der Pfarrkirche Going

Direkt an der Kirche des Goinger Dorfplatzes fand im vergangenen Jahr auch der Bergdoktor-Fantag statt. Hans Sigl, Heiko Ruprecht, Ronja Forcher und Co. standen den vielen Fans der Serie "Der Bergdoktor" Rede und Antwort. Gegenüber vom TV-Gasthof Wilder Kaiser konnten da dann tatsächlich auch Getränke gekauft werden.

In Going am Wilden Kaiser liegt der Drehort für die Außenaufahmen des Gasthofs Wilder Kaiser. Bild: IMAGO / Manngold

Übrigens: In der Pfarrkirche Going hat die Ski-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch ihren Manager Marcus Höfl geheiratet.

In diesem Jahr findet der (bereits ausverkaufte) Bergdoktor-Fantag am 11. Mai 2023 in Scheffau statt. Das Bergdoktor-Bergfest steigt am 14. September 2023 auf dem Freizeitgelände Hexenwasser Söll am Fuße der Hohen Salve in Hochsöll an der Mittelstation der Bergbahnen Söll.

Gasthof Wilder Kaiser (Innen) in Ellmau-Auwald

Gleich zwei Drehorte gibt es für den Film-Gasthof Wilder Kaiser mit Bergdoktor-Gastwirtin Susanne Dreiseitl gespielt von Natalie O’Hara. Die Außenaufnahmen werden vor dem Dorfplatz in Going gedreht. Für die Innenaufnahmen wird das bekannte Restaurant Föhrenhof im Ellmauer Ortsteil Auwald genutzt.

Der Föhrenhof gilt als Geheimtipp für Feinschmecker. Das Restaurant wird von Robert und Ewald Told geführt. Angeschlossen ist ein Hotel mit 40 Betten.

Hintersteiner See in der Gemeinde Scheffau am Wilden Kaiser

Ein Bergsee, der malerischer nicht liegen könnte: Der Hintersteiner See gilt als einer der schönsten und saubersten Bergseen Tirols - und ist auch ein beliebter Drehort der ZDF-Serie "Der Bergdoktor". Der Hintersteiner See liegt im Naturschutzgebiet Wilder Kaiser und gehört zum Gemeindegebiet von Scheffau. Entstanden ist der See während der letzten Eiszeit.

Beliebter Drehort für den Bergdoktor: der Hintersteiner See in der Gemeinde Scheffau am Wilden Kaiser. Bild: imageBROKER/Bildverlag Bahnmüller via www.imago-images.de

Es gibt auch eine familienfreundliche Rundwanderung mit einer Länge von bis zu zwei Stunden um den Hintersteinersee am Kaisergebirge. Der See wird auch gerne zum Baden genutzt. Es gibt dort einen gebührenpflichtigen Parkplatz kurz vor Seebeginn.

Der direkte Weg zum Bergdoktor?

Eine gute Stunde von Innsbruck, Salzburg und München entfernt liegt das Kaisergebirge im Osten des Bundeslandes Tirol. Zwischen St. Johann in Tirol und Kufstein erstreckt sich das Massiv des Wilden Kaisers, an dessen Sonnenseite die vier Kaiserortschaften Ellmau, Going, Scheffau und Söll gelegen sind.

Wie geschaffen für einen Besuch im Frühling sind diese Bergdoktor-Drehorte: