Deutscher Motorradfahrer nach Unfall in Tirol ins Krankhaus

Zwei deutsche Motorradfahrer wurden bei einem Unfall auf der Brennerstraße verletzt. Sie wollten vorausfahrende Autos überholen.

04.10.2022 | Stand: 08:01 Uhr

Verkehrsunfall mit Personenschaden in Steinach am Brenner in Tirol. Am Tag der deutschen Einheit waren zwei Deutsche mit ihren Motorrädern auf der B 182, Brennerstraße, unterwegs.

Der vorausfahrende Motorradfahrer fuhr Richtung Norden und setzte im Gemeindegebiet von Steinach zum Überholen von zwei Pkw an. Er fuhr bereits auf der linken Fahrspur. Dann bemerkte er beim Überholvorgang, dass der vordere Pkw nach links abbiegen wollte.

Überholvorgang abgebrochen

Er bremste das Motorrad daher stark ab, um seinen Überholvorgang abzubrechen. Das überraschte den nachkommenden Motorradfahrer. Dieser konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten. Es kam zum Zusammenstoß.

Beim Sturz zog sich der Motorradfahrer Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er musste ins Krankenhaus nach Hall gebracht werden. Der vorausfahrende Motorradfahrer wurde nur leicht verletzt und konnte die Fahrt fortsetzten.

Lesen Sie auch