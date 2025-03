Hotelmitarbeiter soll im Pitztal Ski, Snowboards und Ausrüstung gestohlen haben

Im Januar und Februar soll ein ehemaliger Hotelmitarbeiter in St. Leonhard im Pitztal in Tirol Ski-Ausrüstung, Snowboards, Werkzeuge sowie Lebensmittel und Alkohol gestohlen haben. Das berichtet die Polizei.

Über einen längeren Zeitraum hinweg wurden vor allem im Bereich Mandarfen mehrere Diebstähle gemeldet. Die Polizei konnte nun einen Tatverdächtigen ermitteln und nahm ihn vorläufig fest.

Diebstahl-Serie im Pitztal: Verdächtiger geständig

Der 55-jährige Verdächtige war in der laufenden Wintersaison in einem Hotel im hinteren Pitztal beschäftigt. In seinem Auto fanden die Ermittler eine große Menge an mutmaßlichem Diebesgut - darunter 25 Paar Ski und Snowboards, Helme, Handschuhe, Sonnenbrillen, Lebensmittel und Alkohol sowie diverse Werkzeuge.

Der Gesamtwert der Gegenstände beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Der Mann war bei der Vernehmung geständig. Die Polizei setzte ihn auf freien Fuß, er erhält aber eine Anzeige. Die Beamten konzentrieren sich nun darauf, die rechtmäßigen Besitzer der sichergestellten Gegenstände zu finden.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.