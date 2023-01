Diese Corona-Regeln gelten aktuell in Österreich

Auch in Österreich hat sich die Corona-Lage entspannt. Gibt es noch Regeln, für das tägliche Leben, Einreise, Einkauf? Der aktuelle Überblick über die Corona-Regeln in Österreich.

17.01.2023 | Stand: 12:14 Uhr

Wie sind die aktuellen Corona-Regeln in Österreich? Diese Frage werden sich gerade viele Touristen und Skiurlauber stellen. Hier der Überblick über Regeln und Maßnahmen, Stand Januar 2023:

Gibt es noch Corona-Regeln in Österreich?

Gilt in Österreich noch Maskenpflicht?

Corona: Was muss ich bei der Einreise nach Österreich beachten?

Fakt ist: Auch in Österreich hat sich die Corona-Lage in den vergangenen Wochen entspannt. "Am 12.01.2023 werden ganz Österreich und die Bundesländer Burgenland, Niederösterreich, Steiermark und Wien mit geringem Risiko bewertet. Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg werden mit sehr geringem Risiko eingestuft", hieß es beim österreichischen Gesundheitsministerium.

Gibt es noch Corona-Regeln und Maßnahmen in Österreich?

Ja, allerdings wurden diese zuletzt deutlich gelockert. In der Diskussion ist aktuell, die Corona-Regeln in Österreich sogar ganz aufzuheben. Aktuell - Stand Mitte Januar 2023 - gilt:

FFP2-Maskenpflicht gilt in Innenräumen von Alten- und Pflegeheimen, in Krankenhäusern und Einrichtungen mit Gesundheits- und Pflegedienstleistungen.

Bei Zusammenkünften mit mehr als 500 Menschen müssen ein Corona-Beauftragter und ein Präventionskonzept da sein.

Menschen mit positivem Covid-Test dürfen Kindergärten und Krippen nicht betreten. Ausnahme sind Mitarbeiter, betreute Kinder und Begleitpersonen.

Menschen mit positivem Covid-Test müssen in der Arbeit einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Menschen mit positivem Covid-Test müssen in öffentlichen Verkehrsmitteln eine FFP2-Maske tragen.

Einreise nach Österreich: Gibt es noch Corona-Regeln?

Aktuell (Stand Januar 2023) gelten in Österreich keine spezifischen Einreiseregelungen mehr in Bezug auf SARS-CoV-2. Das berichtet das österreichische Gesundheitsministerium unter Berufung auf die aktuelle Covid-19-Einreiseverordnung. "Daher benötigen Reisende keine zusätzlichen Unterlagen." Lediglich Menschen, die aus China nach Österreich einreisen, müssen einen aktuellen PCR-Test vorlegen.

Gibt es eine allgemeine Maskenpflicht in Bussen oder Straßenbahnen oder Zügen?

Nein. "Derzeit gelten keine Maßnahmen für den öffentlichen Verkehr", heißt es.

Österreich: Gibt es Corona-Regeln in Hotels oder Lokalen?

Nein. Derzeit gelten keine Maßnahmen für den Bereich Gastronomie und Beherbergung.

Welche Corona-Empfehlungen gibt es für Urlauber in Österreich?

Empfohlen wird, "einen gültigen Nachweis im Sinne der 3-G-Regel mitzuführen, da dieser innerhalb Österreichs weiter genutzt werden kann." Darüber hinaus sollte man

Regelmäßig Hände waschen und desinfizieren

Räume regelmäßig lüften

Bei Anzeichen von Krankheit zu Hause bleiben und Kontakte vermeiden

FFP2-Maske tragen.

Was gilt in Österreich für Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind?

In Österreich müssen sich Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet sind, seit August nicht mehr zuhause isolieren. Allerdings gilt für Betroffene eine sogenannte "zehntägige Verkehrsbeschränkung". Sie müssen zum Beispiel in geschlossenen Räumen und öffentlichen Verkehrsmitteln durchgängig eine FFP2-Maske tragen und dürfen Krankenhäuser, Pflegeheime oder Kindergärten nicht betreten.

Gibt es in Österreich kostenlose Corona-Tests?

Ja. Jeder Person in Österreich, die dort auch krankenversichert ist, stehen pro Monat fünf Antigen-Testkits zur Eigenanwendung sowie fünf PCR-Tests kostenlos zur Verfügung.