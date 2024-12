Fans prügeln sich bei Eishockey-Spiel in Ehrwald - zwei Verletzte

Im Kunsteisstadion in Ehrwald (Tirol) haben sich am Samstag gegen 21.15 Uhr mehrere Eishockey-Fans während eines Spiels geprügelt. Dabei wurden zwei Fans verletzt, als sie einige Treppenstufen auf der Tribüne hinunterstürzten, so die Polizei.

Streit wegen Foul eskaliert bei Eishockey-Spiel in Ehrwald

Demnach hatten sich zunächst ein 51-jähriger Fan und eine Fangruppe der Auswärtsmannschaft gegenseitig beschimpft. Grund dafür war ein Foul auf dem Eis. Die Situation eskalierte derart, dass auf die Beleidigungen Schläge folgten. Bei der Schlägerei machten mehrere Anhänger beider Fangruppen mit. Bislang konnte die Polizei sieben Beteiligte ausfindig machen.

Am Samstagabend empfing der EC Ehrwald den EHC Immobau Mils. Die Heimmannschaft verlor 4:6.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.