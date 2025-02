Hubschrauber muss drei Tourengeher am Thaneller in Tirol bergen

Am Thaneller in Berwang in Tirol hat am Samstag gegen 14.55 Uhr ein Polizeihubschrauber drei Skitourengeher gerettet. Laut Polizei konnte die Gruppe ihre gewohnte Route nicht abfahren und musste einen anderen Weg wählen. Bei dieser Route gerieten sie in sehr steiles Gelände und kamen weder vor noch zurück.

Tourengeher kommen am Thaneller nicht mehr weiter

Daher setzten die drei, eine 27-jährige und 47-jährige Frau und ein 45-jähriger Mann, einen Notruf ab. Das Hubschrauber-Team konnte sie unverletzt bergen.

