Erinnerungen an die Kriegszeit: Als Südtiroler nach Reutte zogen

Während des italienischen Faschismus', mussten sich Südtiroler zwischen Deutschland und Italien entscheiden. Schauwohnungen in Reutte erinnern an diese Zeiten.

Von Uwe Claus

23.09.2021 | Stand: 18:11 Uhr

Wie die Wohnungen aussahen, in denen während des Faschismus’ ausgereiste Südtiroler in Reutte untergebracht wurden, kann man in einer neu eröffneten Museumswohnung besichtigen, die in den Originalzustand von 1943 zurückversetzt wurde.