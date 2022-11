Lauter Knall mitten in der Nacht: Gas explodiert in Heizraum

Einen guten Schutzengel hatten die Bewohner eines Hauses in Hohenweiler (Vorarlberg): Im Heizraum kam es mitten in der Nacht zu einer Gasexplosion.

29.11.2022 | Stand: 08:31 Uhr

In Hohenweiler ( Vorarlberg) nahe der Grenze zu Deutschland hat sich in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Explosion ereignet. Ein gasförmiges Kältemittel trat laut Polizei in der Erdwärme-Heizung im Heizraum eines Hauses aus. Kurz nach Mitternacht flog das Ganze in die Luft.

Explosion in Haus in Hohenweiler: Bewohner bleiben unverletzt

Im Obergeschoss des Hauses waren zu dem Zeitpunkt die Bewohner - ein 43-jähriger Mann und seine 52-jährige Gattin. Die beiden blieben unverletzt. Das Haus ist nach der Explosion erst mal unbewohnbar, das Paar kam bei Verwandten unter.

Wie genau es zu der Explosion gekommen war, ermittelt die Polizei.

