Auto rutscht weg und stürzt in die Tiefe - Fahrer rettet sich

Wie die Polizei in Tirol berichtet, kam es zu dem Unfall am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr auf einer Privatstraße in Alpbach in Fahrtrichtung Bischoferalm. Dort war ein 64-jähriger Einheimischer mit seinem Wagen unterwegs. Etwa 50 Meter vor der Bischoferalm hielt der Fahrer an, um rückwärts in eine Ausweichbucht zu fahren und Schneeketten anzulegen.

Fahrzeugabsturz in Alpbach: Auto wird nach 20 Metern von Bäumen gestoppt

Während des Rückwärtsfahrens geriet das Fahrzeug auf der abschüssigen und schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen. Kurz bevor es über den Fahrbahnrand hinaus rutschte, sprang der 64-Jährige aus dem Fahrzeug. Sein Auto stürzte über eine rund 70 Prozent steile Böschung, überschlug sich und wurde nach etwa 20 Metern durch Bäume gestoppt. Der Autofahrer blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand vermutlich ein Totalschaden.

