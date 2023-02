Fakten rund um Kitzbühel: Skigebiet, Sehenswürdigkeiten und Tourismus

Kitzbühel zieht jährlich mehrere tausend Besucherinnen und Besucher an - der Tourismus boomt. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es außer dem Skigebiet noch?

03.02.2023 | Stand: 08:02 Uhr

Kitzbühel zählt zu einem der bekanntesten Skitourismusgebiete in Europa. Nicht nur beim Weltcup-Rennen am Hahnenkamm treffen sich hier die Stars und Sternchen. Aber auch abseits vom Wintersport kann Kitzbühel Besucherinnen und Besuchern einiges bieten.

Eine Auflistung der Sehenswürdigkeit und Informationen rund um den Tourismus in Kitzbühel gibt es hier.

Einwohner und Touristen: Ein kleiner Steckbrief zu Kitzbühel

Staat: Österreich

Österreich Bundesland: Tirol

Einwohner: 8.212 (Stand Januar 2022)

8.212 (Stand Januar 2022) Höhe: 762 Meter über Adria

762 Meter über Adria Touristen pro Jahr: 20.755 Ankünfte im Winter 2021/2022 (Quelle: Land Tirol)

Skipass & Co.: Das Skigebiet rund um Kitzbühel

Beim Urlaub in Kitzbühel haben Besucherinnen und Besucher die Qual der Wahl: Direkt an die Altstadt angeschlossen ist das weltberühmte Skigebiet KitzSki, das eingebettet zwischen Kitzbühler Horn und Hahnenkamm liegt. Zwischen 800 und 2.000 Höhenmetern kann man den legendären „Streif“ oder eine gemütliche Anfängerstrecke hinunterfahren. 233 Pistenkilometer lassen keine Wünsche offen – auch für Rodelfans gibt es gut präparierte Strecken. Skipässe bewegen sich preislich zwischen 54 Euro und 65 Euro pro Skitag pro Person.

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Kitzbühel?

Panoramastraße am Kitzbüheler Horn: Ein paar Kilometer nördlich von Kitzbühel beginnt die kurvenreiche Panoramastraße. Über 7,5 Kilometer geht es stets bergauf bis zum Kitzbüheler Horn. Während der Fahrt kann man bei den zahlreichen Serpentinen den Blick auf die Kitzbüheler Alpen

Wer nicht nur das Wintersportparadies Kitzbühel kennenlernen möchte, sollte einen Besuch im Heimatmuseum einplanen. Mithilfe von ausgewählten Exponaten, Ton- und Filminstallationen werden Besucherinnen und Besucher vom bronzezeitlichen Bergbau bis zum "Kitzbüheler Skiwunderteam" der 1950er-Jahre geführt. Neben der Stadt-Geschichte sind 60 Gemälde und über 100 weitere Kunstwerke des Kitzbüheler Malers Alfons Walde ausgestellt.

Katharinenkirche: Die älteste Kirche Kitzbühels wurde 1360–1365 erbaut. Die hochgotische Katharinenkirche begeistert mit einem Kupferschmiedaltar. Schon von Weitem sticht einem der markante Turm mit Spitzhelm ins Auge – immer um 11.00 und 17.00 Uhr kann man außerdem das einzigartige Glockenspiel bewundern.

Wer nicht nur das Wintersportparadies Kitzbühel kennenlernen möchte, sollte einen Besuch im Heimatmuseum einplanen. Katharinenkirche: Die älteste Kirche Kitzbühels wurde 1360–1365 erbaut. Die hochgotische Katharinenkirche begeistert mit einem Kupferschmiedaltar. Schon von Weitem sticht einem der markante Turm mit Spitzhelm ins Auge – immer um 11.00 und 17.00 Uhr kann man außerdem das einzigartige Glockenspiel bewundern.

Filmfestival Kitzbühel: Ein alljährliches Highlight ist das Filmfestival Kitzbühel. Immer im August stehen Nachwuchsregisseurinnen und -regisseure im Fokus. Eine Besonderheit des Filmfestivals ist die Open Air Vorstellungen am Kitzbüheler Horn.

Alpenblumengarten am Kitzbüheler Horn: Knapp unterhalb des 1.996 Meter hohen Gipfel findet sich ein Alpenblumengarten mit über 400 Hochgebirgspflanzen. Auf 20.000 Quadratmetern erstreckt sich den ganzen Sommer über eine unvergleichliche Blütenpracht.

Highlight im Weltcup-Kalender: Hahnenkamm-Rennen Kitzbühel

Jedes Jahr ist es das große Highlight des Weltcups: Die spektakuläre Abfahrt von der Streif. Die Piste ist für ihre besondere Schwierigkeit bekannt – bis zu 85 Prozent Gefälle fordern Geschwindigkeiten von 140 Kilometern pro Stunde heraus. Wenig überraschend also, dass jährlich tausende Zuschauende die Weltstars im Wintersport anfeuern. Das ist dann nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein gesellschaftlicher Höhepunkt. Was für Berlin die Fashion Week ist, ist in Kitzbühel das Hahnenkamm-Rennen: Stars und Sternchen aus aller Welt wohnen dem Spektakel bei und mit ihnen kommen auch zahlreiche Reporterinnen und Reporter.

Wetter & Webcam: Liegt Schnee in Kitzbühel?

Kitzbühel ist in einer gemäßigten Klimazone – die Temperaturen steigen moderat über den Tag verteilt an und es gibt ausgeprägte Jahreszeiten. Laut der Klimamittelwerte des ZAMG bewegt sich die Durchschnittstemperatur zwischen -3,7 Grad im kältesten Monat Januar und 17,4 Grad im wärmsten Monat Juli. Besonders gutes Skiwetter ist von Januar bis Mitte März.

Alle Live-Daten des Kitzbüheler Skigebiets KitzSki gibt es auf der Internetseite der Kitzbüheler-Alpen regelmäßig aktualisiert. Hier finden sich neben Temperatur und Schneehöhe auch Angaben darüber, wie viele Lifte und Pisten geöffnet sind. Wer gerne die Pisten im Auge behält, findet bei Bergfex alle Webcams des Skigebiets KitzSki übersichtlich aufgelistet.

Kitzbühel: Geschichte im Schnelldurchlauf

In Kitzbühel finden sich erste Besiedlungsspuren aus der Bronzezeit zwischen 1300 und 1100 vor Christus. Vermutlich zieht das Kupfererz die Menschen an. Circa 550 nach Christus wird Kitzbühel neu besiedelt – die erste urkundliche Erwähnung findet aber erst 1165 statt. Im Jahr 1271 verleiht man dem Ort das Stadtrecht und Kitzbühel wird mit einer wehrhaften Mauer befestigt. Mit einem gewählten Stadtrat ist der Ort seit dem 15. Jahrhundert in weiten Teilen unabhängig vom Landesherrn und hat sogar einen eigenen Bürgergerichtshof. Im 16. Jahrhundert erlangt die Stadt ihr heutiges Aussehen, mit erhöhten Häusern und einem Marktplatz.

Im 17. bis 19. Jahrhundert ist Kitzbühel ein Ort der Kunst: Hier werden die Kitzbüheler Passionsspiele aufgeführt, weswegen die Stadt als damals Zentrum der Schauspielerei in Tirol gilt. 1892 legt Franz Reisch einen Meilenstein. Er dokumentiert die erste Skiabfahrt am Kitzbüheler Horn. Mit der Eröffnung einer Eisbahnlinie und später dann der Inbetriebnahme der Hahnenkammbahn beginnt der Skitourismus in Kitzbühel.

Tourismus in Kitzbühel: Wo Stars und Sternchen Skifahren

Nachdem 1903 bereits das Grand Hotel Kitzbühel eröffnet, beginnt der intensive Skitourismus im Ort mit der Inbetriebnahme der Hahnenkammbahn 1928. Gemeinsam mit den angrenzenden Skipisten in Kirchberg in Tirol, Jochberg und am Pass Thurn besitzt Kitzbühel eines der größten zusammenhängenden Skipisten in ganz Österreich. Neben dem Skifahren bietet Kitzbühel im Sommer Wander- und Mountainbike-Routen. Etwas Besonderes ist Österreichs einzige Curlinghalle.

Seit jeher zieht Kitzbühel Prominente aus aller Welt an. Das liegt nicht zuletzt an dem prestigeträchtigen Wintersportereignis: Das Hahnenkamm-Rennen. Aber auch Persönlichkeiten wie die Wintersportlegenden Toni Sailer und Hansi Hinterseer tragen zum Phänomen Kitzbühel bei. Erst vor Kurzem entsteht eine Netflix-Serie, die sich mit dem High-Class-Tourismus auseinandersetzt. Auch fast 100 Jahre nachdem der Skitourismus in Kitzbühel Einkehr erhalten hat, ist kein Ende des Besucherstroms in Sicht.