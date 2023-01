Der Bergdoktor operiert in Schwaz in Tirol

Schwaz war einst überall bekannt. Auch heute hat die Stadt in Tirol viel zu bieten. Der ZDF-Bergdoktor hat ebenfalls eine enge Beziehung mit dieser Stadt.

20.01.2023 | Stand: 12:22 Uhr

Ganz in der Nähe der Landeshauptstadt Innsbruck liegt die Stadt Schwaz. Eingebettet zwischen dem 2344 Meter hohen Kellerjoch und dem Eiblschrofen ist die Bezirkshauptstadt ein beliebtes Ausflugsziel. An der Stadt vorbei fließt der Inn. Er trug dazu bei, dass Schwaz schon in der Jungsteinzeit besiedelt wurde.

Mit ihrem mittelalterlichen Stadtkern ist die Stadt Schwaz allemal einen Besuch wert. Wenn man genau hinschaut, kann man an vielen Ecken die Einflüsse des ehemals florierenden Bergbaus erkennen. Aber nicht nur ein Stadtbummel ist zu empfehlen, auch für Wanderungen und Mountainbike-Touren ist Schwaz ein guter Ausgangspunkt.

Seit Jahren taucht Schwaz auch regelmäßig im deutschen Fernsehen auf: Direkt am Inn liegt das Bezirkskrankenhaus Schwaz - dem TV-Arbeitsplatz von Dr. Alexander Kahnweiler (gespielt von Mark Keller). Sein einziger Freund Martin, Dr. Martin Gruber, ist der von Hans Sigl gespielte Bergdoktor und ebenfalls fürs ZDF häufig im Krankenhaus von Schwaz im TV-Einsatz.

Dr. Alexander Kahnweiler (Mark Keller) fühlt sich von seiner Frau und Vorgesetzten Dr. Vera Fendrich (Rebecca Immanuel) unter Druck gesetzt. Bild: Erika Hauri

Schwaz in Tirol: Ein kleiner Steckbrief

Staat: Österreich

Bundesland: Tirol

Einwohnerzahl: 13.883 (Stand: Januar 2022)

Höhe: 545 Meter Seehöhe

Flüsse: Inn und Lahnbach

Sehenswürdigkeiten in Schwaz

Schwaz hat kulturell viel zu bieten. Hier gibt es einen Überblick:

Silberbergwerk Schwaz: Ein Besuch im Silberbergwerk Schwaz bringt Touristen die Geschichte der ehemaligen Bergbaumetropole Europas näher. Die "Die Mutter aller Bergwerke" ist mittlerweile ausschließlich für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Der Rundgang startet mit einer Fahrt in der Grubenbahn 800 Meter in die Tiefe. Dort folgt die Führung den Spuren der Bergleute durch den stillgelegten Stollen. Das Besucherbergwerk ist von Februar bis Ende September für Besuche geöffnet.

Museum der Völker: Mit einer „Rundreise ohne Flugzeug“ geht es im Museum der Völker einmal um die Welt. Besucherinnen und Besuchern begegnen dabei Fragen, die sich alle Menschen rund um den Globus stellen: Wer bin ich? Was kommt nach dem Tod? Wie sieht ein gutes Leben aus? Die Antworten darauf sind in der ganzen Welt zum Teil überraschend ähnlich.

Mittelalterliche Altstadt: Angefangen mit dem Schwazer Rathaus aus dem frühen 16. Jahrhundert bis zur Pfarrkirche Maria Himmelfahrt lockt die Schwazer Altstadt mit zahlreichen historischen Bauwerken. Bei einem gemütlichen Rundgang gibt es ein Einblick in die Geschichte – vorbei am Rabalderhaus, dem Fuggerhaus und dem Franziskanerkloster mit seinem imposanten Kreuzgang. Hierbei kann man an vielen Häuserfassaden Hinweise darauf entdecken, dass Schwaz einst eine Bergbaumetropole war. Es empfiehlt sich auch an einer häufig sogar kostenlosen Stadtführung teilzunehmen, da einige Orte nur so für Besucherinnen und Besucher zugänglich sind.

Burg Freundsberg: Über den Dächern der Stadt thront die Burg Freudensberg. Schon von Weitem kann man die Burg sehen, mit ihrem markanten Wachturm. 1150 wurde die Burg gegründet und immer weiter ausgebaut. Heute sieht man lediglich eine Freskenmalerei aus dem Gründungszeitraum. Im Burgfried ist das Stadtmuseum von Schwaz untergebracht.

Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt Schwaz: Am Ende der Altstadt versteckt sich ein wahres Highlight. Mit der Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt beheimatet Schwaz den größten gotischen Sakralbau Tirols. Die Kirche ist noch immer sehr gut erhalten und zeugt von besonderer künstlerischer Qualität. Sie zählt vier Altäre und vier Kirchenschiffe, damit ist sie die einzige in ganz Europa. Es gab sogar eigens für die Knappen des Bergbaus ein Kirchenschiff. Allein das Kirchendach ist mit 14.000 Kupferplatten gedeckt und lässt auf die enorme Größe des Baus schließen.

Naturpark Karwendel: Nicht nur Kulturbegeisterte kommen in Schwaz auf ihre Kosten. Ganz in der Nähe befindet sich der Naturpark Karwendel. Hier können Wanderer, Mountainbiker oder auch Skifahrer die Berglandschaft erkunden. Neben einer einladenden Berglandschaft gibt es auch urige Hütten, die zum Einkehren einladen. 2020 wurde der Naturpark Karwendel wurde zum Naturpark des Jahres gewählt.

Schwaz: Die Geschichte der Silberstadt

Noch immer ist Schwaz vor allem für den Bergbau in der frühen Neuzeit bekannt. Dabei blickt die Stadt auf mehr als tausend Jahre Geschichte zurück.

Frühe Geschichte

Die Kleinstadt mitten im Bundesland Tirol kann auf eine jahrhundertelange Besiedlungsgeschichte zurückblicken. Bereits in der Jungsteinzeit gibt es erste Besiedlungen in der Gegend rund um das Inntal. Die erste urkundliche Erwähnung gibt es im Jahr 930. Die Freundsberger Burg wird dann 1170 errichtet und mit den Jahren weiter ausgebaut. Im 14. Jahrhundert errichten die Freundsberger die erste Innbrücke.

Bergbau und Blütezeit

Gute 200 Jahre später soll einer Legende nach, eine Magd beim Viehhüten Silber entdeckt haben. Von da an wandelt sich das Stadtbild: War es vor der Entdeckung des Silber- und Kupfervorkommens sehr bäuerlich geprägt, stößt es jetzt in großstädtische Dimensionen vor. Im 16. Jahrhundert floriert der Bergbau und Schwaz wird einer der größten Bergbaumetropolen Europas. Die Stadt wächst durch das Silber- und Kupfervorkommen immer mehr an. Sie ist die zweitgrößte im Habsburgerreich mit circa 12.000 Einwohner, was damals großstädtischen Charakter hatte. Die einflussreiche Handelsfamilie Fugger aus Augsburg investiert in den Schwazer Bergbau und besitzt deshalb zu diesem Zeitpunkt 80 Prozent des Handelsvolumens von Kupfer weltweit.

19. Jahrhundert

Im 19. Jahrhundert bricht in Schwaz eine neue Zeit an: Die Blütezeit des Bergbaus ist vorüber und die Neapolitanischen Kriege haben große Teile des Orts zerstört. Schwaz errichtet nun verschiedene Orte des öffentlichen Lebens, wie eine Kreishauptschule, ein Bezirksgericht und ein Altenheim. 1899 wird Schwaz offiziell zur Stadt erhoben. Die späte Erhebung liegt darin begründet, dass Schwaz nie über eine Stadtmauer verfügte und damit nicht befestigt war.

20. Jahrhundert bis heute

Die Bevölkerung in Schwaz wächst weiter an, obwohl der Bergbau immer weiter reduziert und 1999 ganz eingestellt wird. Der Standort Schwaz entwickelt sich immer mehr zum Wirtschaftsstandort in Tirol. Tyrolit, Adler, DAKA sind einige von Tirols wichtigsten wirtschaftlichen Playern, die ihren Hauptsitz in Schwaz haben. 2017 wird Schwaz mit dem Titel „Fair-Trade-Stadt“ ausgezeichnet und ist damit erst die zweite Tiroler Gemeinde, die sich diesen Titel sichern kann.