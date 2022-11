Fakten rund um Tirol: Sehenswürdigkeiten, Geschichte und Tourismus

Tirol lockt jährlich Millionen Touristen an. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Überblick über die Region mit Infos rund um Sehenswürdigkeiten, Geschichte und Städte.

09.11.2022 | Stand: 16:12 Uhr

In Tirol tickt die Zeit ein wenig anders. Angrenzend an Deutschland und Italien vereint das Bundesland im Westen Österreichs die Einflüsse der Nachbarländer zu einer eigenen Identität. "I bin Tiroler", heißt es unter anderem auf Werbeplakaten oder einem Lied der Zillertaler Musikanten. Vielleicht genau deshalb haben Tiroler mit einigen Vorurteilen zu kämpfen: Es wird ihnen nachgesagt, sie seien stur und derb - ein "Bergvolk" eben. Fragt man die jährlich wiederkehrenden Besucher, würden sie dem aber wohl nicht zustimmen.

In diesem Artikel erhalten Sie wissenswerte Infos rund um Tirol. Wir gehen auf die Geschichte der Region ein und liefern interessante Fakten zu den Städten, dem Tourismus und den Sehenswürdigkeiten.

Lage: Ein kleiner Steckbrief zu Tirol

"Tirol" bezeichnet sowohl das Bundesland Österreichs, als auch die gesamte Region, die über die Grenzen Österreichs hinaus auch Gebiete in Italien einbezieht. Tirol wird deshalb in Nord- und Osttirol (in Österreich) und in Südtirol (in Italien) geteilt.

Hier einige Fakten zum Bundesland Tirol:

Staat: Österreich

Fläche: 12.648,38 km²

Einwohner: 764.102 (Stand: 1. Januar 2022)

Gemeinden: 277

Hauptstadt: Innsbruck

Städte: 11

Höchster Punkt: Großglockner, 3798 Meter

Hier einige Fakten zur autonomen Provinz Bozen in Südtirol:

Staat: Italien

Fläche: 7.400,43 km²

Einwohner: 535.774 (Stand: 31.12.2021)

Gemeinden: 116

Städte: 8

Höchster Punkt: Ortler, 3905 Meter

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Tirol?

Als Hauptstadt und größte Stadt des Bundeslandes Tirol ist Innsbruck ein Besuchermagnet. Innerhalb der Stadt gibt es etliche Sehenswürdigkeiten, wie etwa den Alpenzoo oder die Bergisel Sprungschanze. Am bekanntesten ist jedoch das Goldene Dachl in der Innenstadt. Wer einen Ausflug in der Natur vorzieht, kann einen Aufstieg auf den Großglockner wagen. Das ist aber nur für erfahrene Bergsteiger zu empfehlen. Ansonsten bringen Sie die Großglockner Bergbahnen in die Nähe des Gipfels.

Hier sehen Sie einige historische Sehenswürdigkeiten im Überblick:

Innsbruck: Mit mehr als 130.000 Einwohnern ist Innsbruck die größte Stadt Tirols. Besonders die Altstadt mit ihren kleinen Gässchen und umgeben von einem eindrucksvollen Bergpanorama ist einen Besuch wert.

Mit mehr als 130.000 Einwohnern ist Innsbruck die größte Stadt Tirols. Besonders die Altstadt mit ihren kleinen Gässchen und umgeben von einem eindrucksvollen Bergpanorama ist einen Besuch wert. Hall in Tirol: Die kleine Stadt in der Nähe von Innsbruck wurde durch die Salzgewinnung reich. Die Altstadt Halls gehört zu den am besten erhaltenen in Österreich. Die Burg Hasegg gilt als Wahrzeichen der Stadt.

Die kleine Stadt in der Nähe von Innsbruck wurde durch die Salzgewinnung reich. Die Altstadt Halls gehört zu den am besten erhaltenen in Österreich. Die Burg Hasegg gilt als Wahrzeichen der Stadt. Rattenberg: Obwohl Rattenberg mit etwa 400 Einwohnern die kleinste Stadt Österreichs ist, lockt sie jährlich etliche Besucher an. Als "Glasstadt" gibt es in Rattenberg zahlreiche Glasgeschäfte, teilweise können die Handwerker live beim Arbeiten beobachtet werden.

Obwohl Rattenberg mit etwa 400 Einwohnern die kleinste Stadt Österreichs ist, lockt sie jährlich etliche Besucher an. Als "Glasstadt" gibt es in Rattenberg zahlreiche Glasgeschäfte, teilweise können die Handwerker live beim Arbeiten beobachtet werden. Kufstein: Das Wahrzeichen von Kufstein ist kaum zu übersehen: Mitten in der Stadt thront die namensgebende Burg auf einem Hügel oberhalb des Inns.

Das Wahrzeichen von Kufstein ist kaum zu übersehen: Mitten in der Stadt thront die namensgebende Burg auf einem Hügel oberhalb des Inns. Lienz: Lienz befindet sich in Osttirol und versprüht mediterranes Flair. Das mehr als 750 Jahre alte Schloss Bruck gilt als Wahrzeichen der Stadt.

Lienz befindet sich in Osttirol und versprüht mediterranes Flair. Das mehr als 750 Jahre alte Schloss Bruck gilt als Wahrzeichen der Stadt. Brixen: Die Stadt wurde 900 n. Chr. gegründet und bietet mit dem Brixner Dom eine interessante Sehenswürdigkeit aus der Barockzeit.

Die Stadt wurde 900 n. Chr. gegründet und bietet mit dem Brixner Dom eine interessante Sehenswürdigkeit aus der Barockzeit. Bozen: Bozen ist die Landeshauptstadt Südtirols und liegt mitten in den Alpen

Tirol bietet auch etliche Sehenswürdigkeiten in der Natur. Zum Beispiel:

Die Wolfsklamm: Bei Stans (in der Nähe von Innsbruck) befindet sich die Wolfsklamm am Rande des Karwendelgebirges. Der Stallenbach hat über Jahrhunderte eine tiefe Schneise in das Gebirge geschnitten. Über Brücken, Holzwege und kleine Tunnel ist die Klamm gut begehbar. Am Ende der Klamm befindet sich der Wallfahrtsort St. Georgen.

Bei Stans (in der Nähe von Innsbruck) befindet sich die Wolfsklamm am Rande des Karwendelgebirges. Der Stallenbach hat über Jahrhunderte eine tiefe Schneise in das Gebirge geschnitten. Über Brücken, Holzwege und kleine Tunnel ist die Klamm gut begehbar. Am Ende der Klamm befindet sich der Wallfahrtsort St. Georgen. Die Highline179: Die nur 1,20 Meter schmale Brücke führt Besucher 114 Meter über dem Boden von A nach B - und das für 406 Meter. Wem das nicht reicht: Man bringt die Strecke auf einem Gitter hinter sich, hat also freien Blick in die Tiefe. Sie ist die längste Fußgänger-Hängebrücke im Tibet-Stil der Welt.

Die nur 1,20 Meter schmale Brücke führt Besucher 114 Meter über dem Boden von A nach B - und das für 406 Meter. Wem das nicht reicht: Man bringt die Strecke auf einem Gitter hinter sich, hat also freien Blick in die Tiefe. Sie ist die längste Fußgänger-Hängebrücke im Tibet-Stil der Welt. Der Achensee: Mit 133 Metern ist der Achensee der tiefste See Tirols. Als Gebirgssee ist das Wasser zwar relativ kalt, baden darf man im See trotzdem.

Mit 133 Metern ist der Achensee der tiefste See Tirols. Als Gebirgssee ist das Wasser zwar relativ kalt, baden darf man im See trotzdem. Die Drei Zinnen: Der Gebirgsstock gilt als Wahrzeichen Südtirols und wurde 2009 zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt.

Der Gebirgsstock gilt als Wahrzeichen Südtirols und wurde 2009 zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt. Pragser Wildsee: Der Gebirgssee liegt auf einer Höhe von 1,494 Metern und kann bei einem Rundgang besichtigt werden.

Neben diesen Beispielen locken die zahlreichen Skigebiete die Touristen nach Tirol. Zu den beliebtesten gehören: Ischgl, Sölden und St. Anton.

Weitere besondere Ausflugsziele in Tirol sind:

Die Kristallwelten: Die Swarovski Kristallwelten in Wattens wurden 1995 eröffnet und sind seitdem ein konstanter Besuchermagnet in Tirol. Neben wechselnden Kunstinstallationen sind in den Kristallwelten auch beliebte Klassiker zu sehen - insbesondere der Riese am Eingang.

Die Swarovski Kristallwelten in Wattens wurden 1995 eröffnet und sind seitdem ein konstanter Besuchermagnet in Tirol. Neben wechselnden Kunstinstallationen sind in den Kristallwelten auch beliebte Klassiker zu sehen - insbesondere der Riese am Eingang. Das Silberbergwerk Schwaz: 800 Meter unter der Erde winden sich die Stollen durch den Berg. Mit einer Führung können Sie diese teilweise selbst begehen.

Tirol: die Geschichte in Kürze

In Tirol siedeln bereits seit 30.000 Jahren Menschen. Einer der spektakulärsten Funde stammt jedoch aus der Kupfersteinzeit: Die weltberühmte Gletschermumie Ötzi wird auf das Jahr 3275 vor Christus datiert. Die Römer nutzten Tirol hauptsächlich als wichtige Verkehrsachse über die Alpen, weshalb die bekannteste Römerstraße Via Claudia durch Tirol führt. Nach dem Zerfall des Römischen Reiches begann in Tirol die Christianisierung.

Der Bergbau in Tirol hatte seine Hochphase im 15. und 16. Jahrhundert, mit Schwaz als Bergbaumetropole. Anschließend folgte eine Zeit der Bauernaufstände und Freiheitskämpfe in Tirol. Es wurden immer wieder Gebiete eingenommen oder ausgeschlossen, unter anderem Vorarlberg. Die Freiheitskämpfe wurden mit dem Tod von Andreas Hofer, dem Anführer der Tiroler Aufstandsbewegung, im Jahr 1810 beendet. Er gilt in Tirol als Volksheld, was sich noch immer anhand zahlreicher Ehrungen zeigt: In Innsbruck gibt es die Andreas-Hofer-Straße und auf dem Bergisel steht das Andreas-Hofer-Denkmal. Auch in Kufstein und Wien stehen Denkmäler des Freiheitskämpfers. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Gebiet in Nord- und Südtirol geteilt.

Hier finden Sie einige Eckdaten zur Geschichte Tirols:

45 n. Chr. Das römische Straßennetz wird in Tirol ausgebaut.

550 bis 600: Die Bayern stoßen über den Brenner nach Süden vor.

1248: Albert der III. von Tirol hat die Herrschaft über die Grafschaften Etsch-, Eisack- und Inntal inne.

1335: Tirol fällt abwechselnd an Luxemburg und die Wittelsbacher.

1420: Innsbruck wird zur Residenzstadt erklärt.

1500: Das Haus Habsburg erhält die Herrschaft über das Stammland der Görzer (mit Lienz und das Pustertal). Die Gebiete werden mit Tirol vereinigt.

1525: In Tirol finden Bauernaufstände mit Michael Gasmair als Anführer statt.

1669: Die Universität Innsbruck wird gegründet.

1782: Vorarlberg wird wieder mit Tirol verbunden.

1790: Die Tiroler Landstände erhalten weitere Rechte.

1803: Brixen und Trient gehören nun offiziell zu Tirol (Reichsdeputationshauptschluss).

1805: Österreich muss Tirol und Vorarlberg an Bayern abtreten.

1809: Der Österreichisch-Französische Krieg (Der Fünfte Koalitionskrieg) beginnt.

1810: Andreas Hofer wird erschossen.

1813/14: Die Napoleonische Herrschaft endet.

1915: Italien erklärt Österreich den Krieg.

1918: Die Tiroler Nationalversammlung wird gebildet.

1920: Der südliche Teil Tirols gehört nun offiziell zu Italien.

1947: Osttirol wird wieder mit Tirol vereinigt.

1971/72: Die Region "Trentino-Südtirol" erhält ein Autonomiestatut.

Die Daten stammen vom Tiroler Landesarchiv.

Die größten Städte und Gemeinden in Tirol

Die fünf größten Städte in Nordtirol sind:

Innsbruck (139.585 Einwohner) Kufstein (19.625 Einwohner) Telfs (16.133 Einwohner) Hall in Tirol (14.322 Einwohner) Wörgl (14.308 Einwohner)

Die fünf größten Städte in Südtirol sind:

Bozen (107.407 Einwohner) Meran (41.170 Einwohner) Bixen (22.572 Einwohner) Leifers (18.029 Einwohner) Bruneck (16.774 Einwohner)

In der autonomen Provinz Trentino sind Trient (118.902 Einwohner) und Rovereto (40.285 Einwohner) die größten Städte. Die Provinz gehört zur Europaregion Tirol - Südtirol - Trentino.

Tourismus in Tirol - Zahlen und Fakten

Die Wissensplattform Tirol Tourism Research hat Daten rund um den Tourismus im Bundesland Tirol veröffentlicht. Eine Auswahl finden Sie hier:

Tirol hat mit 90 Prozent den höchsten Anteil an Nächtigungen internationaler Touristen.

Fünf der zehn meistbesuchten Wintersportgemeinden in Österreich befinden sich in Tirol und sind: Sölden, Ischgl, St. Anton, Mayrhofen und Neustift im Stubaital.

Fast jeder vierte Vollzeitarbeitsplatz ist von der Tourismus- und Freizeitwirtschaft abhängig.

Die Hotellerie in Tirol hat seit 2010 einen Beschäftigtenzuwachs von etwa 45 Prozent erhalten.

In Tirol werden jährlich am meisten Übernachtungen getätigt: Ein Drittel der gesamtösterreichischen Übernachtungen finden in Tirol statt.

Sölden verzeichnet die drittmeisten Übernachtungen in ganz Österreich - hinter Wien und Salzburg.

Im Winter verweilen Touristen durchschnittlich länger in Tirol, als im Sommer.

Im Gästemix liegt Deutschland deutlich vorne: Etwa 50 Prozent aller internationalen Touristen in Tirol stammen aus Deutschland.

Genau deshalb hat Corona die Region stark getroffen. Allein im Winter 2019/20 wurde ein Rückgang der Übernachtungen um etwa 20 Prozent verzeichnet - obwohl die Saison "nur" vorzeitig abgebrochen wurde.

In Südtirol liegt die durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei 4,4 bis 4,7 Tagen. Mehr als 11.100 Betriebe gehören dem Tourismus in der Region an.