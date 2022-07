30-Jähriger tötet seinen pflegebedürftigen Vater mit Messer

Dringender Tatverdacht gegen eine 30-Jährigen: Er soll seinen 85-jährigen Vater mit Messerstichen so schwer verletzt haben, dass dieser starb.

03.07.2022 | Stand: 15:40 Uhr

Laut Polizei wurde am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein 85-jähriger Pflegebedürftiger in seiner Wohnung in Feldkirch mit einem Messer angegriffen und durch mehrere Messerstiche schwer verletzt. Er verstarb kurze Zeit später.

85-Jähriger in Feldkirch getötet: Sohn unter Tatverdacht

Noch am Tatort nahmen die Beamten den 30-jährigen Sohn des Verstorbenen wegen dringenden Tatverdachts fest. Die Hintergründe der Bluttat sind derzeit noch völlig unklar. Das Landeskriminalamt Vorarlberg hat die Ermittlungen übernommen. Der festgenommene Sohn konnte wegen seiner schlechten psychischen Verfassung bislang nicht befragt werden.

