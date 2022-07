Fernpassstraße bei Reutte: Auto kracht in den Gegenverkehr

Zwei Autos sind am späten Samstagnachmittag auf der Fernpassbundesstraße kollidiert. Es kam eine lang zu Behinderungen im Verkehr.

10.07.2022 | Stand: 15:48 Uhr

Ein 38-jähriger Autofahrer aus Deutschland war mit zwei Mitfahrern gegen 17.50 Uhr auf der B 179 in Fahrtrichtung Reutte unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine 33-jährige Deutsche mit ihrem Wagen in die entgegengesetzte Richtung. Vermutlich wegen einer Unachtsamkeit kam der 38-Jährige mit seinem Auto immer weiter auf die Gegenfahrbahn. Schließlich kam zu einer seitlichen Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug.

Beide Autos gerieten in der Folge ins Schleudern und kamen auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Reutte schwer beschädigt zum Stehen. Beide Fahrzeuglenker und Mitfahrer wurden von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus nach Reutte gebracht. Die B 179 war für rund eine Stunde erschwert passierbar.

Lesen Sie auch: Eine filmreife Verfolgungsjagd hat sich ein Motorradfahrer mit der Polizei im Ost- und Unterallgäu geliefert. Mehrere Streifen bekamen den Mann nicht zu fassen.