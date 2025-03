Wohnungsbrand in Innsbruck kostet Mann das Leben

Am Montag, 24.3.2025, haben Feuerwehrleute einen toten Menschen bei einem Wohnungsbrand in Innsbruck in Tirol entdeckt. Wie die Polizei berichtet, waren die Einsatzkräfte angerückt, weil Rauch aus einer Wohnung nach außen drang. Während des Einsatzes entdeckten die Feuerwehrleute einen leblosen Mann.

Polizei ermittelt Todesursache nach Wohnungsbrand in Innsbruck

Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes dauern an. Der tote Mann wird jetzt obduziert, um die Identität zu klären. Derzeit gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

