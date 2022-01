Flughafen Innsbruck verzeichnet 90 Prozent weniger Passagiere im vergangenen Jahr

Die Corona-Pandemie hat dem Flughafen Innsbruck in Tirol massiv zu schaffen gemacht. Jetzt setzt der Tiroler Airport auf den Sommerflugplan 2022.

14.01.2022 | Stand: 08:58 Uhr

Der Flughafen Innsbruck hat seine Jahrsbilanz 2021 veröffentlicht. Während im Jahr 2020 vor Ausbruch der Pandemie noch ein wesentlicher Teil der Wintersaison und dadurch hohe Passagierzahlen abgewickelt werden konnten, war das Jahr 2021 am Flughafen Innsbruck vom "Totalausfall der Wintersaison geprägt", so der Airport. Im gesamten ersten Halbjahr des vergangenen Jahres wurden nur rund 15.000 Passagiere gezählt, "normalerweise das Aufkommen an einem guten Wintersamstag".

Deutlich positiver seien zwar die Sommermonate gelaufen. Im Herbst bremsten dann aber zunächst die Generalsanierung der Piste und der anschließende erneute Lockdown die Entwicklung der Passagierzahlen wieder deutlich ein.

Im Ergebnis wurden im Jahr 2021 insgesamt 125.495 Jahrespassagiere und 2.010 Flugbewegungen im Linien- und Charterverkehr verzeichnet, so der Flughafen.

Das Jahresergebnis der Passagierzahlen entspricht etwa einem Minus von knapp 90 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019: „Nach dem Ausfall der Wintersaison war schon zu Beginn des Jahres klar, dass dies ein sehr schwieriges Jahr wird. Umso mehr freut es mich, dass nach der erfolgreichen Pistensanierung im Herbst der Start in die diesjährige Wintersaison besser als erwartet verlaufen ist. Das gibt Hoffnung für die weitere Entwicklung“, stellt Flughafengeschäftsführer DI Marco Pernetta fest.

Bereits an den ersten Januarwochenenden wurden jeweils wieder rund 10.000 Passagiere am Flughafen abgefertigt. Große Hoffnungen setzt man am Flughafen nun auf die beiden Hauptmonate Februar und März.

Sommerflugplan 2022 am Flughafen Innsbruck veröffentlicht

Pernetta blickt zuversichtlich auf die kommenden Monate: „Bei all den großen Herausforderungen und Unsicherheiten bleiben wir optimistisch, dass sich der Flughafen bald erholen wird. Die Reiselust ist ungebrochen, die Menschen wollen in den Urlaub.“