Frau (20) stirbt nach Lawinenunfall in Serfaus

Tödlicher Lawinenabgang in Serfaus: Außerhalb der Piste begräbt eine Lawine eine 20-Jährige. Für sie kommt jede Hilfe zu spät.

17.03.2023 | Stand: 18:14 Uhr

Tragisches Ende eines Großeinsatzes in Österreich am Freitag. Wie die Polizei berichtet, erfasste in der Samnaungruppe im Gemeindegebiet von Serfaus eine Lawine eine 20-jährige Frau und riss die Wintersportlerin rund 120 Meter mit. Das Unglück passierte außerhalb des Skigebietes Serfaus-Komperdell im Bereich „Ober Scheid“ im Tiefschnee.

Lawine in Serfaus: 90 Freiwillige suchen nach verschütteter Frau

Zeugen setzten einen Notruf ab und rund 90 Bergretter, Pistenretter und Freiwillige suchten nach der 20-Jährigen. Auch zwei Hubschrauber waren im Einsatz. Nach aufwendigen Sondierungsmaßnahmen, so die Polizei, konnte die Verschüttete in einer Tiefe von etwa zwei Metern geortet werden. Doch für sie kam jede Hilfe zu spät. Alle Reanimationsversuche blieben erfolglos, so die Polizei. Auch im Allgäu ist am Freitag eine Lawine abgegangen. Sie riss sechs Skitourengeher mit sich.